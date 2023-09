River pagó caro sus errores y perdió con Vélez de visita

En el peor partido del ciclo Demichelis, River perdió este sábado feo ante Vélez: fue 2-0, aunque por el desarrollo la diferencia podría haber sido más abultada. A la amargura de la derrota, la de una racha que el Millonario parece no poder cortar: le está costando horrores hacerse fuerte fuera de casa, algo que se contrasta con los éxitos en el Monumental (sin ir más lejos, el 5-1 con baile del finde pasado).

El Millonario no encontró respuestas en lo que siguió, con un medio estéril que no generaba juego para inquietar arriba. En el inicio del complemento volvió a la carga el Fortín y Armani evitó el segundo ante Aquino de tiro libre y Braian Romero desde afuera, pero no pudo repetir a los 15 cuando Santiago Castro se acomodó hacia la medialuna y lo batió con un tiro bajo a su izquierda que festejó colgado del alambrado de cara a la gente y bajo la lluvia, en una postal del desahogo que significó.

La visita amagó a levantarse, tuvo alguna que otra chance, pero nunca pudo revertir la situación y se fue triste de un Liniers que siempre le resulta difícil.

Con Salomón Rondón, Nacho Fernández y Esequiel Barco en cancha desde poco antes, llegaría entonces lo mejor de la visita, pero allí se erigió como figura el Chila Gómez para taparle el descuento a Barco y Santiago Simón. Pero después el juego millonario volvió a desdibujarse y el anfitrión dejó todo para aferrarse a la ventaja. Premio merecido para el Fortín, que tomó aire en un momento delicado y terminó de fiesta y firme en su ilusión de salvación. Fue derrota para River ante un Vélez, que se ilusiona.

Burián, ausente por un cuadro febril

El Gallego Méndez debió realizar un cambio de urgencia sobre la hora del partido porque su arquero titular Leonardo Burián padece un cuadro febril y no podrá estar como titular. En su lugar ingresa Gastón Gómez.

Formaciones

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Valentin Gómez y Elías Gómez; Juan Méndez y Yeison Gordillo; Santiago Castro, Claudio Aquino y Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.

River Plate: Franco Armani, Santiago Simón, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz: Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez; Facundo Colidio, Matías Palavecino y Pablo Solari; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.