Con el dólar quieto, cuáles son las mejores alternativas de inversión para el pequeño ahorrista argentino

La estabilidad cambiaria que consolidó el gobierno de Milei en 2026 le plantea al pequeño ahorrista un problema nuevo: el dólar dejó de ser negocio. El oficial cotiza a 1415 pesos. El MEP a 1421. La brecha es del 3.5 por ciento. Las reservas del Banco Central superan los 46400 millones de dólares. El esquema de bandas funciona con techo en 1624 pesos. El REM proyecta 1720 para diciembre. Algunas consultoras estiman una inflación del 23.9 por ciento anual. Lo que esos números dicen es simple: el que guardó dólares en enero y los revisó en marzo no ganó nada. El billete no paga intereses. No ajusta por inflación. Y si el año cierra donde proyectan los analistas, ese dólar guardado va a valer menos en términos reales.

Ese escenario obliga a mirar para otro lado. El plazo fijo rinde entre 23 y 27 por ciento anual, apenas por encima de la inflación. El oro fue la inversión más rentable del bimestre con 17.7 por ciento en pesos. Y después están las criptomonedas, que tuvieron un arranque difícil pero que para muchos analistas están entrando en una nueva fase. Es por eso que muchos en la Argentina están prestando más atención a las posibilidades de invertir en bitcoin dolar por la dinámica actual de precios. El BTC tocó un piso de 60000 dólares en febrero y hoy ronda los 70000. Los ciclos del bitcoin se repiten cada cuatro años vinculados al halving y varios especialistas proyectan que los próximos meses podrían marcar el inicio de un nuevo tramo alcista. No es certeza. Es probabilidad. Para el ahorrista que busca diversificar, una porción acotada en cripto puede ofrecer un potencial que ningún plazo fijo tiene.

La estrategia del goteo: comprar poco pero todas las semanas

El error más común del argentino que se acerca al bitcoin es querer comprar todo junto. No hace falta. En Binance se puede empezar con muy pocos pesos. La estrategia que más recomiendan los analistas es el DCA: dollar cost averaging. Comprar un monto fijo todas las semanas sin importar el precio. Si baja, comprás más cantidad. Si sube, comprás menos. A lo largo de un año el precio promedio se suaviza y se reduce el impacto de la volatilidad. No hace falta saber de análisis técnico. Solo disciplina.

La estrategia parece clara. Aquí el inversor no piensa en la cotización, sino en destinar una parte de su saldo financiero a un activo. Se trata de invertir algo a largo plazo.

Stablecoins: el dólar digital que no pasa por el banco

Para el que todavía no se anima al bitcoin pero quiere salir del peso, las stablecoins son el punto medio. USDT y USDC están atadas al dólar y mantienen su valor estable. Se compran en segundos. No tienen encaje de 90 días. No requieren cuenta comitente. Y el costo de transacción es menor que el spread de una cueva o un banco. En Binance, la conversión de pesos a USDT se puede hacer de forma simple. El ahorrista que todos los meses destina una parte del sueldo a stablecoins está haciendo lo mismo que el que compra dólar billete, pero sin salir de la casa.

Este tipo de criptomonedas crecieron mucho durante las restricciones cambiarias que estuvieron vigentes en la Argentina, pero en los últimos meses ha perdido un poco de protagonismo. Pero sigue siendo una gran forma de realizar pagos internacionales por comisiones mucho más bajas que los bancos.

Ethereum y el ecosistema que va más allá del precio

El bitcoin no es la única cripto que merece atención. Ethereum es la red sobre la que funcionan la mayoría de las stablecoins y las aplicaciones de finanzas descentralizadas. Invertir en ETH es apostar por la infraestructura, no solo por un precio. Cotiza cerca de los 3500 dólares y tiene un ecosistema de desarrolladores que ninguna otra blockchain iguala. Para el pequeño ahorrista que quiere ir más allá de BTC y stablecoins, ETH es la tercera pata natural. Lo importante: no poner más del 5 o 10 por ciento del ahorro total en activos volátiles.

Lo que el pequeño ahorrista necesita saber antes de empezar

Primer paso: abrir cuenta en un exchange confiable. Binance permite registrarse con DNI argentino y operar el mismo día. Segundo: definir un monto fijo mensual que no comprometa los gastos esenciales. Tercero: elegir la proporción. Stablecoins para lo estable, bitcoin para el largo plazo, ETH para ir más allá. Cuarto: no mirar el precio todos los días. Los ciclos son largos. Las correcciones asustan. Pero el que mantuvo la posición durante los últimos tres halvings terminó con retornos que ningún plazo fijo argentino pudo igualar. El riesgo existe. Pero en un país donde el dólar se quedó quieto y el plazo fijo apenas empata con el IPC, tener una porción en cripto dejó de ser excentricidad.