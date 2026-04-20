Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi

Sebastián Driussi debió ser reemplazado en el Superclásico y los estudios confirmaron que padeció una ruptura en el isquiotibial de su pierna izquierda.

En la durísima derrota ante Boca, Sebastián Driussi volvió a desgarrarse y River se queda así sin su principal arma ofensiva. El delantero solo aguantó 15 minutos en cancha en el Superclásico hasta que debió salir reemplazado por una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Confirmado el diagnóstico, le esperan al menos tres semanas de recuperación.

Parece una maldición, pero el Gordo no logra continuidad. Cada vez que encuentra algo de ritmo y que empieza a convertirse en el goleador que el equipo necesita, su cuerpo le juega una mala pasada y debe pasar varias fechas fuera de las canchas. Es la quinta lesión (sexta, si se cuenta una recaída que le tomó unos 11 días) desde que retornó al club a comienzos de 2025.

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

En el duelo ante Boca de este domingo, el 9 millonario llegaba on fire. Cinco tantos en los últimos siete partidos y un rendimiento en alza lo posicionaban como la gran carta de gol del equipo de Eduardo Coudet. Sin embargo, como tantas otras veces, sufrió una lesión muscular y obligó a cambiar los planes en apenas un cuarto de hora de juego.

A priori, Driussi deberá estar entre tres y cuatro semanas fuera del equipo (podrían ser más si se confirma la gravedad del desgarro). El plazo habitual de rehabilitación es de 21 días, por lo que, en el mejor de los casos, estaría para volver el 10 de mayo.

De ser así, se perdería los partidos ante Aldosivi y Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura, y Bragantino y Carabobo, ambos de visitante, por Copa Sudamericana. Además, no estaría para los octavos de final del torneo local y probablemente tampoco para la revancha ante los brasileños, en el Monumental.

Todas las lesiones que sufrió Sebastián Driussi desde que volvió a Núñez

Desde su vuelta a River a comienzos de 2025, Driussi ya sufrió cuatro desgarros musculares. A ellos se les suma una recaída y una fuerte lesión de tobillo en el Mundial de Clubes, que lo tuvo casi dos meses inactivo. Su físico se convirtió en un problema que en Núñez saben que tienen que solucionar. A continuación, la lista de sus lesiones en el Millonario:

6 al 26 de marzo de 2025: Desgarro miofascial - 21 días de recuperación (tres partidos afuera)

18 de junio al 12 de agosto de 2025: Esguince de tobillo - 56 días de recuperación (7 partidos afuera)

18 de septiembre al 8 de octubre de 2025: Desgarro en el isquiotibial izquierdo - 21 días de recuperación (5 partidos afuera)

25 de octubre al 4 de noviembre de 2025: Sobrecarga en el isquiotibial izquierdo - 11 días de recuperación (1 partido afuera)

2 al 19 de febrero de 2026: Desgarro en el isquiotibial izquierdo - 18 días de recuperación (3 partidos afuera)

19 de abril de 2026: Desgarro en el isquiotibial izquierdo