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River se mide con Bragantino en Brasil

Desde las 21.30, River Plate visita a Red Bull Bragantino por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana.

30 de abril 2026 · 09:50hs
River juega en Brasil este jueves.

Prensa River.

River juega en Brasil este jueves.

Este jueves, desde las 21.30, River visita a Red Bull Bragantino por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana en el estadio Cícero de Souza Marqués de San Pablo. El Millonario, que viene de recuperarse del golpe sufrido en el Superclásico ante Aldosivi, buscará reafirmar su liderazgo en el grupo ante un conjunto brasileño que se quiere hacer fuerte de local. El partido lo dirigirá el colombiano Wilmar Roldán.

River sufrió por demás el pasado sábado ante Aldosivi, pero consiguió un triunfo importante ante su gente tras haber caído en el Superclásico. Esa victoria lo dejó segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y en la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia.

River ganó de local ante su gente.

River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River se presenta de local.

River buscará reponerse del golpe del Superclásico ante un Aldosivi que aún no ganó

En la Sudamericana marcha primero en su grupo con cuatro unidades, producto de un empate 1 a 1 frente a Blooming en el debut y una victoria por 1 a 0 frente a Carabobo en el Monumental.

En cuanto al once, no habría demasiadas modificaciones con respecto al que venció 3 a 1 al Tiburón en Núñez, pero podría meterse Kendry Páez como titular en lugar del joven Ian Subiabre. El ecuatoriano volvió a tener un buen ingreso y convirtió su primer gol con la camiseta del Millonario sobre el final del partido. La otra duda está en la delantera: Maximiliano Salas y Joaquín Freitas pelean por ser el acompañante de Facundo Colidio.

Bragantino, por su parte, viene de caer 1 a 0 ante Palmeiras en condición de local por la 13° jornada del Brasileirao. Aquella derrota lo dejó en la novena posición con 17 puntos. En la Sudamericana debutó con una impensada caída por 1 a 0 ante Carabobo en Venezuela, pero se repuso con un triunfo con lo justo frente a Blooming en la segunda jornada. Con tres puntos está tercero en el grupo, por detrás del Millonario y el conjunto venezolano, que tiene la misma cantidad de unidades pero ganó el partido entre ambos.

Pese a que el domingo jugaron casi todos los titulares ante el Verdao, es muy probable que el entrenador Vágner Mancini repita a la mayoría de los nombres. Como particularidad, en el plantel del conjunto paulista está Agustín Sant’Anna, lateral uruguayo que asó por River entre 2024 y 2025.

La posible formación de River vs. RB Bragantino, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana

Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

Los datos de RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana

Hora: 21.30

TV: ESPN y DSports

Árbitro: Wilmar Roldán

Estadio: Cícero de Souza Marqués de San Pablo

River River Plate Bragantino Copa Sudamericana
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