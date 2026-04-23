El Millonario abrió conversaciones con el entorno del campéon del mundo, que es una de las piezas claves de Tigres.

De probada jerarquía y en plena vigencia, Ángel Correa apareció en el radar de River de cara al próximo mercado de pases. Si bien las negociaciones no serán simples porque es un jugador cotizado y muy valorado en Tigres, en Núñez hay un marcado optimismo con la vista puesta en mitad de año.

Tras 10 años en el Atlético de Madrid, dejó Europa y atraviesa su primera temporada en México. ¿Cuál es su presente futbolístico y con qué jugador podría encontrarse Eduardo Coudet?

A mediados de 2025, el rosarino decidió interrumpir su larguísima estadía en el Colchonero tras 469 partidos, 88 goles y una idolatría inquebrantable. A pesar de que Diego Simeone prácticamente nunca le garantizó la titularidad, siempre tuvo un rol importante y fue decisivo en varias instancias muy importantes de su década en el tercer club en importancia en España. Su nuevo destino fue la Liga MX.

Desde su llegada se convirtió en figura absoluta del fútbol mexicano. De hecho, tras su debut en las primeras dos fechas del Torneo Apertura, participó en la Leagues Cup junto a equipos de Estados Unidos y, pese a quedar eliminado en cuartos de final a manos del Inter Miami de Lionel Messi, marcó cinco goles en cuatro partidos y fue el máximo artillero del certamen.

En el mencionado Apertura, fue el hombre clave de su equipo. Lo llevó hasta la final ante Toluca, en la que marcó un tanto en la ida y anotó su primer penal en la definición tras la revancha, pero marró su segundo tiro desde los 12 pasos (terminó 9-8, patearon 12 por lado) y se quedó a las veras del título. Culminó ese semestre con ocho goles en 23 partidos.

River pretende a Ángel Correa

Angel correa river River lo quiere: cómo es el presente de Ángel Correa en México

Con más bajas que altas para este 2026, el Tigres dirigido por el argentino Guido Pizarro siguió confiando en Angelito como su principal estrella. Aunque habitualmente se mueve de mediapunta o de falso '9', por detrás del centrodelantero de turno, en este Torneo Clausura su versatilidad le permitió tirarse a las bandas y hasta jugar de extremo. Incluso en alguna ocasión ha sido el único punta del equipo.

Lo cierto es que, en la misma tónica que en 2025, a los 31 años el campeón del mundo es el futbolista más desequilibrante del conjunto de Nueva León. Con cinco goles y cuatro asistencias en los 14 partidos que lleva disputados, el argentino es de lo mejor de la liga mexicana. Ya clasificado a los playoffs, es nuevamente uno de los máximos candidatos al título.

En los menos de 10 meses que lleva en el fútbol mexicano, Correa acumula 21 tantos en 47 encuentros con una particularidad que no es menor: apenas se perdió un partido de los 48 que jugó Tigres. Fue a comienzos de este año y no por lesión, sino porque se había reintegrado a los entrenamientos más tarde que el resto de sus compañeros tras las fiestas.