El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná.

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la asamblea de la UIER en Paraná, donde se renovaron autoridades y se presentó la agenda industrial.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizó su Asamblea General Ordinaria en el Mirador Tec de Paraná, con la participación del gobernador Rogelio Frigerio . Allí se renovaron las autoridades para el período 2026-2028 y asumió la presidencia Celeste Valenti, primera mujer en conducir la entidad fabril provincial.

Rogelio Frigerio participó del acto de la UIER y puso el foco en inversión y competitividad

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La Asamblea, que reunió a más de 60 industriales de toda la provincia, fue encabezada inicialmente por el presidente saliente, Gabriel Bourdin. Tras la aprobación de la Memoria y Balance 2025, realizó un repaso de los principales programas, normativas y acciones impulsadas durante sus dos gestiones al frente de la entidad, y destacó la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunto entre el sector público y privado. "Ponemos en valor a nuestros socios, industriales que trabajan todos los días, piensan en nuevos productos, en salir al mercado y ser competitivos", expresó.

Luego del traspaso de autoridades, Valenti entregó al gobernador el documento titulado "Agenda de Competitividad Industrial de Entre Ríos", que reúne 10 ejes prioritarios para avanzar de manera articulada. Según explicó, se trata de temas transversales a todos los sectores industriales de la provincia, y señaló que los tres puntos más críticos están vinculados a infraestructura, energía e impuestos.

"Los temas que abordamos son estratégicos y transversales a todos los encadenamientos productivos. Forman parte de una agenda institucional que la UIER viene sosteniendo, gestión tras gestión, en distintas mesas de trabajo con las autoridades provinciales. En ese camino, consideramos fundamental dar continuidad y profundizar este esquema virtuoso de diálogo, resolución de problemáticas y análisis de nuevas propuestas", señaló.

En ese marco, la nueva presidenta reconoció el contexto de restricción fiscal del Estado provincial y el esfuerzo de los municipios. "El escenario es complejo y nos exige a todos optimizar recursos y actuar con creatividad para superar las dificultades", afirmó. A su vez, remarcó: "Frente a este panorama, solicitamos previsibilidad. Necesitamos un horizonte claro sobre cómo avanzar en temas impositivos, energéticos y de infraestructura, sin que se incorporen nuevos condicionantes que impacten sobre el sector productivo".

Valenti también valoró la participación del sector industrial y convocó a una participación activa en la gestión. "Producir, invertir y generar empleo en la Argentina nunca fue un camino sencillo. Pero estamos convencidos de que vale la pena", sostuvo, y concluyó: "No hay desarrollo posible sin industria. No hay futuro para Entre Ríos si no es con más producción, más inversión y más trabajo. Ese es el compromiso que asumimos. Y ese es el camino que queremos construir, juntos".

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio felicitó a las nuevas autoridades y destacó la continuidad institucional de la entidad. "Hay algo esencial que marca la diferencia, la continuidad en el norte. Para que el trabajo rinda frutos, tiene que ser sostenido en el tiempo", afirmó, y agregó: "Los atajos no constituyen el verdadero desarrollo ni generan innovación".

El mandatario también puso en valor las reformas impulsadas en la provincia y su impacto en el sector privado. "Cuando no se hacen los cambios de fondo, el desarrollo nunca llega”, sostuvo, y señaló la necesidad de “volver a poner al trabajo en el centro y que el Estado sea facilitador y no una fuente de trabajo". En ese sentido, mencionó la importancia de ordenar cuestiones estructurales como el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Asimismo, destacó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). "Nadie invierte si no hay condiciones para hacerlo. Por eso avanzamos en cambios concretos. Le sacamos el pie encima al que produce", expresó. Según informó, casi 130 empresas tramitan su adhesión al régimen, con inversiones cercanas a los 300.000 millones de pesos y la proyección de alrededor de 2.000 nuevos puestos de trabajo.

Del acto participaron ministros y funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y otras autoridades vinculadas a áreas productivas, industriales y ambientales.

La "Agenda de Competitividad Industrial en Entre Ríos" presentada por la UIER se estructura en 10 puntos. El primero refiere a la infraestructura para el desarrollo, con énfasis en rutas, caminos, conectividad, infraestructura portuaria y ferroviaria. El segundo aborda la energía para producir, incluyendo costos, infraestructura energética y energías renovables.

El tercer eje plantea la carga impositiva provincial, con especial atención a Ingresos Brutos y esquemas de percepciones. El cuarto punto se centra en las tasas municipales y propone avanzar hacia un pacto fiscal municipal. El quinto aborda la promoción de inversiones y la agilización de programas como el RINI.

El sexto eje refiere a parques y áreas industriales, con la necesidad de infraestructura básica para su desarrollo. El séptimo trata el financiamiento para la inversión, especialmente para pymes. El octavo se enfoca en el comercio exterior y la inserción internacional.

El noveno punto aborda educación, innovación y emprendimiento, con énfasis en la formación técnica, la vinculación entre universidades y empresas y la incorporación de tecnología. Finalmente, el décimo eje refiere al ambiente y la sustentabilidad, promoviendo una industria responsable y la adecuación normativa en materia ambiental.