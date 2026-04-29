Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral Un trabajador murió y otro resultó herido tras un accidente con un camión en el Parque Industrial de Paraná, en un hecho que generó profundo dolor. 29 de abril 2026 · 09:04hs

Un grave accidente laboral ocurrido este miércoles por la mañana en el Parque Industrial de Paraná terminó con la muerte de un trabajador y dejó a otra persona lesionada. El hecho generó profundo impacto en el ámbito laboral y se viven momentos de dolor por la trágica situación.

El siniestro se registró alrededor de las 7.50 en calle Izaguirre, dentro del predio de la empresa Demartin Hormigonera. Según las primeras informaciones, un camión se habría dado vuelta mientras realizaba tareas de descarga, y en ese momento uno de los operarios habría quedado atrapado debajo del vehículo, perdiendo la vida en el lugar.

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Camion parque industrial accidente LEER MÁS: Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos Una persona fallecida y otra lesionada En el sitio trabajó personal de la Comisaría 15, que rápidamente solicitó la asistencia de dos ambulancias debido a la gravedad del hecho. Además del trabajador fallecido, se confirmó que otra persona resultó lesionada y fue asistida por los servicios de emergencia.