Daniel Hure anunció su retiro: "Llegó el día de decir adiós y gracias"

A través de un emotivo mensaje realizado en las redes sociales Daniel Hure oficializó el final de su carrera profesional.

Por salud, a Daniel Hure no se lo verá en las canchas.

Daniel El Cabrito Hure confirmó este jueves oficialmente el final de su carrera profesional a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, luego de que una afección cardíaca lo obligara a ponerle punto final a su extensa trayectoria dentro del básquet.

“Llegó el día de decir adiós y gracias. Se termina una etapa que fue hermosa y que volvería a elegir una y mil veces”, expresó el cordobés, reflejando el dolor de una despedida inesperada pero también el orgullo por un camino recorrido durante 24 años.

El mensaje emitido en las redes sociales

En su publicación realizada en la red social Instagram, Hure agradeció a cada club y persona que lo acompañó a lo largo de su carrera, con una mención especial para su círculo más íntimo: “Gracias a cada uno de los equipos que fueron parte de esta historia, a todas las personas que de una u otra forma me acompañaron… y en especial a mis viejos, a mis hermanos y amigos por estar siempre”.

También dedicó palabras cargadas de amor para su familia más cercana: “Gracias Pauli, Fausti y Jere por estar siempre al pie del cañón… son y serán siempre mi gran motor”.

Figura emblemática para el básquet entrerriano, Hure dejó una marca imborrable principalmente en , donde fue protagonista del histórico ascenso a la Liga Nacional A en 2006. Además, brilló con la selección de la Federación de Básquet de Entre Ríos, conquistando tres Campeonatos Argentinos de Mayores.

“No sé si de la mejor forma que uno imaginó, pero me voy vacío”, escribió, dejando una frase que resume la entrega total de una carrera construida con pasión, sacrificio y pertenencia.

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Se cierra así la etapa de uno de los nombres más importantes del básquet regional, admirado por generaciones y recordado no solo por sus logros deportivos, sino también por su entrega dentro y fuera de la cancha. Daniel Hure se despide del juego, pero su legado permanecerá intacto.

Daniel Hure, el cordobés que dejó una huella en el básquet entrerriano

Daniel Hure construyó una extensa y destacada carrera de 24 años en el básquet profesional, dejando una huella profunda tanto a nivel nacional como en el básquet entrerriano.

Nacido en Córdoba, se desempeñó como escolta y alero, destacándose por su capacidad anotadora, experiencia y liderazgo dentro de la cancha. A lo largo de su recorrido vistió numerosas camisetas del básquet argentino, pero su nombre quedó especialmente ligado a , club con el que alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria: integrar el plantel que logró el histórico ascenso a la Liga Nacional A en 2006, un momento inolvidable para la institución paranaense.

En Paraná se convirtió en una pieza clave y referente de una etapa dorada para Sionista, compitiendo en la elite del básquet nacional y enfrentando a los principales equipos del país.

Además de su paso por clubes, Hure también dejó su sello en la selección de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), con la que fue tricampeón del Campeonato Argentino de Mayores, consolidándose como protagonista de una generación histórica para la provincia.

Durante su carrera defendió distintas instituciones del básquet argentino, siempre reconocido por su profesionalismo, vigencia y compromiso competitivo. Su experiencia lo llevó a mantenerse en actividad hasta los 41 años, cuando una afección cardíaca detectada en estudios médicos lo obligó a retirarse.

Su despedida marcó el cierre de una trayectoria construida con esfuerzo, pasión y constancia, siendo recordado como uno de los jugadores más importantes que pasaron por el básquet entrerriano en las últimas décadas. Más allá de los títulos y ascensos, Hure deja como legado su entrega, liderazgo y el respeto ganado en cada cancha.