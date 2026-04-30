Uno Entre Rios | Ovación | Daniel Hure

Daniel Hure anunció su retiro: "Llegó el día de decir adiós y gracias"

A través de un emotivo mensaje realizado en las redes sociales Daniel Hure oficializó el final de su carrera profesional.

30 de abril 2026 · 11:11hs
Por salud

Prensa Unión

Por salud, a Daniel Hure no se lo verá en las canchas.

Daniel El Cabrito Hure confirmó este jueves oficialmente el final de su carrera profesional a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, luego de que una afección cardíaca lo obligara a ponerle punto final a su extensa trayectoria dentro del básquet.

“Llegó el día de decir adiós y gracias. Se termina una etapa que fue hermosa y que volvería a elegir una y mil veces”, expresó el cordobés, reflejando el dolor de una despedida inesperada pero también el orgullo por un camino recorrido durante 24 años.

Atlanta, una de las víctimas de Nueva Chicago

El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal

el newcom sumo respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en entre rios

El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

El mensaje emitido en las redes sociales

En su publicación realizada en la red social Instagram, Hure agradeció a cada club y persona que lo acompañó a lo largo de su carrera, con una mención especial para su círculo más íntimo: “Gracias a cada uno de los equipos que fueron parte de esta historia, a todas las personas que de una u otra forma me acompañaron… y en especial a mis viejos, a mis hermanos y amigos por estar siempre”.

También dedicó palabras cargadas de amor para su familia más cercana: “Gracias Pauli, Fausti y Jere por estar siempre al pie del cañón… son y serán siempre mi gran motor”.

Figura emblemática para el básquet entrerriano, Hure dejó una marca imborrable principalmente en , donde fue protagonista del histórico ascenso a la Liga Nacional A en 2006. Además, brilló con la selección de la Federación de Básquet de Entre Ríos, conquistando tres Campeonatos Argentinos de Mayores.

“No sé si de la mejor forma que uno imaginó, pero me voy vacío”, escribió, dejando una frase que resume la entrega total de una carrera construida con pasión, sacrificio y pertenencia.

Embed

Se cierra así la etapa de uno de los nombres más importantes del básquet regional, admirado por generaciones y recordado no solo por sus logros deportivos, sino también por su entrega dentro y fuera de la cancha. Daniel Hure se despide del juego, pero su legado permanecerá intacto.

Daniel Hure, el cordobés que dejó una huella en el básquet entrerriano

Daniel Hure construyó una extensa y destacada carrera de 24 años en el básquet profesional, dejando una huella profunda tanto a nivel nacional como en el básquet entrerriano.

Nacido en Córdoba, se desempeñó como escolta y alero, destacándose por su capacidad anotadora, experiencia y liderazgo dentro de la cancha. A lo largo de su recorrido vistió numerosas camisetas del básquet argentino, pero su nombre quedó especialmente ligado a , club con el que alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria: integrar el plantel que logró el histórico ascenso a la Liga Nacional A en 2006, un momento inolvidable para la institución paranaense.

En Paraná se convirtió en una pieza clave y referente de una etapa dorada para Sionista, compitiendo en la elite del básquet nacional y enfrentando a los principales equipos del país.

Nota relacionada: Daniel Hure deberá abandonar la actividad deportiva

Además de su paso por clubes, Hure también dejó su sello en la selección de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), con la que fue tricampeón del Campeonato Argentino de Mayores, consolidándose como protagonista de una generación histórica para la provincia.

Durante su carrera defendió distintas instituciones del básquet argentino, siempre reconocido por su profesionalismo, vigencia y compromiso competitivo. Su experiencia lo llevó a mantenerse en actividad hasta los 41 años, cuando una afección cardíaca detectada en estudios médicos lo obligó a retirarse.

Su despedida marcó el cierre de una trayectoria construida con esfuerzo, pasión y constancia, siendo recordado como uno de los jugadores más importantes que pasaron por el básquet entrerriano en las últimas décadas. Más allá de los títulos y ascensos, Hure deja como legado su entrega, liderazgo y el respeto ganado en cada cancha.

Daniel Hure Básquet Redes sociales
Noticias relacionadas
mundial 2026: julian alvarez, ¿llega tras su lesion?

Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

Rowing Azul (foto), Talleres Rojo y Estudiantes Negro participarán en la categoría A del Campeonato Regional de Clubes NEA.

Campeonato Regional de Clubes: los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey están listos

River juega en Brasil este jueves.

River se mide con Bragantino en Brasil

El festejo de jugadores e hinchas de Talleres en el estadio de Quique

APB: Talleres se quedó con el clásico barrial

Ver comentarios

Lo último

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

Ultimo Momento
Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal

El dato que preocupa a Patronato: Nueva Chicago es un visitante letal

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

Policiales
Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Ovación
Daniel Hure anunció su retiro: Llegó el día de decir adiós y gracias

Daniel Hure anunció su retiro: "Llegó el día de decir adiós y gracias"

Campeonato Regional de Clubes: los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey están listos

Campeonato Regional de Clubes: los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey están listos

Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

Mundial 2026: Julián Álvarez, ¿llega tras su lesión?

Liga Argentina: La Unión de Colón abre una de las series de cuartos de final

Liga Argentina: La Unión de Colón abre una de las series de cuartos de final

APB: Talleres se quedó con el clásico barrial

APB: Talleres se quedó con el clásico barrial

La provincia
Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

Puerto Ibicuy: impulsan transporte de arena para Vaca Muerta

El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

El Newcom sumó respaldo legislativo para ser reconocido como deporte provincial en Entre Ríos

ATE realiza Congreso con el ajuste y las reformas laboral y previsional, como ejes de debate

ATE realiza Congreso con el ajuste y las reformas laboral y previsional, como ejes de debate

Dejanos tu comentario