Campeonato Regional de Clubes: los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey están listos

Del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, jugarán las distintas categorías del Campeonato Regional de Clubes NEA.

Rowing Azul (foto), Talleres Rojo y Estudiantes Negro participarán en la categoría A del Campeonato Regional de Clubes NEA.

Se vienen cuatro días con intensa actividad para los distintos representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo se disputará el Campeonato Regional de Clubes NEA que organiza la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

En el certamen de la categoría A de Damas, que se disputará en Rosario, dirán presentes Talleres Rojo, Rowing Azul y Estudiantes Negro. El Rojo y el Remero compartirán la Zona A junto con Náutico El Quillá Azul de Santa Fe y Atlético del Rosario B; mientras que el CAE estará en la Zona B con Regatas de San Nicolás A, Gimnasia y Esgrima de Rosario B y Newell’s Old Boys A.

El jueves, Rowing y Talleres jugarán paralelamente en primer turno, a las 10.40, ante El Quillá y Atlético del Rosario, respectivamente. Luego, a las 17.50, el PRC se medirá con Atlético y, desde las 19.30, el CAT hará lo propio con El Quillá. Por su parte, Estudiantes debutará ese mismo día, desde las 16.10, contra Regatas. El viernes el Albinegro jugará dos partidos: a las 12.20 se medirá con GER y a las 19.30 con las Leprosas. Mientras que desde las 17.50 se producirá el choque paranaense de la Zona A.

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Vale destacar que los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán a las semifinales por el título y los dos últimos a las semifinales por la permanencia –descenderán los dos últimos–, partidos que se disputarán el sábado. El domingo se jugará la final , el partido por el tercer y cuarto puesto, por la quinta y sexta ubicación, y por la séptima y octava posición.

El plantel de Talleres Rojo está compuesto por Ada Chappino, Mora Díaz, Morena Barzola, Milagros Ambroggio, María Celeste Barrios, Florencia Muñoz, Yamila Flores Vitali, Irina Giacomelli, Diana Arrúa, Milagros Herrera, María Luz Rodríguez, Ludmila Chimento, Leonela Caraffini, Sol Chimento, Valentina Márquez, Stefanía Sosa, Giovanna Rufiner y Cielo Duportal. El cuerpo técnico está compuesto por Emiliano Miño (director técnico), Tomás Duré (asistente técnico), Julián Allegrini (preparador físico) y Marlene Cangeri (jefa de equipo).

Por su parte, la nómina de Rowing Azul está integrada por Ariadna Martínez, Micaela Ledesma, Martina Quintana, Lupe Cersofios, Milena Minni, Naya Abichain, Candela Caino, Josefina Domínguez, Nayla Díaz Gauna, Renata Sieber, Priscila Heinzenreder, Martina Baroli, Delfina Bertossi, Lucía Ibaquez, Maitena Saurin, Valentina Leineker, Luana Cáceres, Martina Della Ghelfa, Sofía Correa y Agustina Rodríguez. En el cuerpo técnico estarán Tomás Ruiz (DT), Catriel Fiorito (AT), Alexis Lariche (PF), Claudio Belotti (videoanalista) y María Luz Carbonell (JE).

Mientras que las jugadoras de Estudiantes Negro serán Huerto Bizai, Valentina Bruera, Clara Cañas, Emilia Comba, Sofía Fouces, Juana Galli, Magdalena Giachello, Valentina Izaguirre, Eugenia Maiztegui, Florencia Mutio, Sol Pita Nanni, Celeste Rivaseu, Celeste Romero, Consuelo Velázquez, Sara Velázquez, Juliana Vilanova, Luisina Vilanova, Delfina White, Mia White, Paula White. Mientras que en el cuerpo técnico están Enzo Preli (DT), Juan Fontana (AT), Aristides Arteta (PF) y Guillermo Del Moral (JE).

El ascenso del Campeonato Regional de Clubes

Paralelamente también se disputarán las distintas categorías de ascenso del CRC NEA femenino, en la que habrá participación de equipos entrerrianos. Vale destacar que en estas divisiones, que se disputará con el mismo sistema de playoffs que en la elite, los equipos que finalicen como campeón y subcampeón ascenderán a la divisional superior, mientras que los dos últimos descenderán de categoría.

En la C, que se jugará en Resistencia, habrá dos elencos paranaenses: Tilcara y Paracao Azul. El Verde integrará la Zona A junto con el local Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne) y los correntinos Aranduroga y Jaguareté; mientras que el cuadro Auriazul estará en la Zona B junto con los anfitriones Sarmiento y Club de la Universidad del Nordeste, y Boca Unidos de Corrientes.

El jueves Tilcara se enfrentará con Curne (a las 9.30) y Jaguareté (17), y Paracao jugará con Boca Unidos (11.10). Mientras que el viernes el que tendrá dos compromisos será Paracao, a las 9.30 contra el elenco universitario y a las 17 con Regatas; en tanto que Tilcara se medirá a las 11.10 con Aranduroga.

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Al plantel de Tilcara lo integran Valentina Schmal, Candela Manetti, Justina Reggiardo, Carmela Patat, Amanda Valentinuz, Jazmín Irusta, Valentina Deyusto, Helena Butta, Faustina Chilotegui, Guillermina Dramasco, María Arnau, Eugenia Toplikar, Triana Gareis, Milagros Ballesteros, Emilia Deyusto, Sofía Ferlatti, Francisca Reggiardo, Lucila Martínez, Sofía Morande y Juliana Vecchia. Al cuerpo técnico lo integran Lucrecia Escandón, Eduardo Masset y Santiago Nader (DTs); María Elena Martino y Ana María Enríquez (managers) y Daniela Murray (presidenta de delegación).

Mientras que la plantilla de Paracao está compuesta por Martina Centurión, Guillermina Rufiner Lescano, Martina Sbresso, Victoria Longo, Milena Bargas, Xiomara Nazar Dusse, Camila Sbresso, Alejandrina Jacobi Olguín, Catalina Sacks, Sofía Morato, Melody Ruiz Díaz, Sofía Vezquez, Candela Federik Meucci, Sofía Romero, Milena Kamlofsky, Valentina Bordi, Agostina Ocampo Ramírez, Valentina Varisco y Yazmín Bogado Broder. Al cuerpo técnico lo componen Andrés Castelani (DT), Lautaro Bonzi (PF) y Silvia Varisco (JE).

En el certamen de la D, que se desarrollará en Concepción del Uruguay, Capibá integrará la Zona A junto con Recreativo San Jorge de Villa Elisa, Salto Grande de Concordia y Argentino de San Carlos Centro. En la Zona B competirán el local Regatas, Achirense, Guaraní Antonio Franco de Posadas y Alma Juniors de Esperanza.

El Amarillo jugará dos partidos el jueves (a las 9 con San Jorge y a las 17 frente a Salto Grande) y uno el viernes (a las 12.20 ante Argentino).

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Quienes jugarán para Capibá serán María Dolores Barros, Avril Battaglia, Daiana Borgobello, Mariana Castiglionis, Rocío Dechanzi, Cynthia Domínguez, Camila Escobar, Rocío Franco, Ernestina Galeto, Abril Horisberger, Julieta Horisberger, Iara Ozan Luquez, Nahir Ozan Luquez, Valentina Podversich, Celeste Rodríguez, Candela Romero, Daniela Russian, Martina Simon Moncy, Leylen Mayka Sotomayor y Milena Troncoso. Al cuerpo técnico lo componen Federico Longo (DT), Marianela Brauer (PF) y Cristal Alvarenga (JE).

Mientras que la categoría F, que tendrá competencia en Resistencia, jugará Rowing Blanco, que estará en la Zona A junto con el local Estudiantes, Hípico de Concordia y los santafesinos Unión y el combinado de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Mientras que en la Zona B estarán Club Ciudad de Concordia, los locales Regatas B y Bólido Verde, Tacurú de Posadas y CRAI B de Santa Fe. A diferencia de otras categorías, los dos primeros accederán directamente a la final.

Las Remeras jugarán este jueves (a las 14.30) con Estudiantes; el viernes con las Tatengues (11.10) y la ASH (17.50); y el sábado con las concordienses (a las 9).

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El plantel de Rowing Blanco está integrado por María Eva Álvarez Miry, Antonia Coronel, Lara Cittadino, Camila Cortopassi, Bárbara Flores, Jésica Gainza, Argentina Guzmán, Iara Jozami, Belén Juárez Ronconi, Clara Masola Campos, Micaela Moreyra, Emma Nasi Müller, Melisa Pastori, Nadine Robledo, Lara Rogiano Domínguez, Belén Rudi, Lucía Sánchez, Alfonsina Tabares, Delfina Taboada y Agustina Zapata. En el staff técnico están Bernardo Albisu (DT), Abel Yuri (AT), Juan Ignacio Balcar (PF) y Andrea Guzmán (JE).

Los varones de la Federación Entrerriana de Hockey

Durante esos días también se jugará el CRC A de Caballeros, en Rosario, donde participarán Rowing y Paracao. El Albiceleste estará en la Zona A con Taraguy de Corrientes, Hípico de Concordia, CEF N°54 de Venado Tuerto y Paysandú Golf Club de Uruguay; mientras que el cuadro Auriazul, que integra la Zona B, competirá con República de Italia de Concepción del Uruguay, Jockey de Venado Tuerto y Hockey Club de Resistencia.

El jueves el PRC jugará con los concordienses (a las 14.30) y los uruguayos (21.10), y el CAP con los uruguayenses (12.20). Mientras que el viernes Rowing se enfrentará con CEF 54 (a las 14.30); y Paracao se medirá con los chaqueños (10.40) y los venadenses (16.10).

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Los jugadores de Rowing son Matías Aguilar, Joaquín Arellano, Santiago Basiliquiotis, José Manuel Cabrera, Ignacio Colonna, Faustino Falco, Catriel Fiorito, Tomás Mildemberger, Valentín Molteni, Genaro Molteni, Gerónimo Monzón García, Carlos Obregón, Guillermo Oliva, Nicolás Pastori, Gregorio Piloni Izaguirre, Brian Suquilvide, Facundo Valentín, Estanislao Vicentín, Mirko Wallingre y Justo Wallingre. En el cuerpo técnico están Nicolás Sequeira (DT), Ignacio Almirón (PF) y Sebastián Piloni (JE).

Mientras que por Paracao competirán Agustín Martínez Misericordia, Brian Hereñú, Facundo Abdala, Federico Ruiz Díaz, Gervasio Martínez, Guillermo Marín, Juan Ignacio Gerstner, Félix Ledesma, Juan José Pidone, Lautaro Benmelej, Marcos Burgos, Martín Giménez, Nahuel Silveyra D’Avila, Horacio Scipione, Antonio Mendoza, Fernando Colombani Dreiszigacker y Justo Galeano. Al staff técnico lo integran Juan Pablo Martínez (DT), David Pérez (PF) y Gisela Enríquez (JE).