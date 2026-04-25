River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River Plate derrotó 3 a 1 al Tiburón con los goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez. Fue la recuperación tras la derrota ante Boca.

River ganó de local ante su gente.

River Plate le ganó 3-1 a Aldosivi en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura y escaló nuevamente al segundo lugar de la Zona B con 29 puntos, a uno del líder Independiente Rivadavia , que jugará el clásico mendocino este domingo contra Gimnasia y Esgrima .

El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet se adelantó a los 38 minutos del primer tiempo con el gol de Giuliano Galoppo , pero el Tiburón lo igualó a los 71′ a través de Tomás Fernández . Finalmente, Facundo Colidio apareció en el último cuarto de hora para darle los tres puntos al dueño de casa. En la última jugada, Kendry Páez le bajó la persiana al resultado con el 3-1.

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River buscará reponerse del golpe del Superclásico ante un Aldosivi que aún no ganó

El Millonario volverá a jugar el próximo jueves desde las 21:30 (hora argentina) contra RB Bragantino por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana y el próximo fin de semana cerrará la Fase Regular del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán con día y hora a confirmar.

Por otro lado, Aldosivi sigue sin ganar en el Torneo Apertura, ocupa el anteúltimo lugar de la Zona B con siete puntos, por delante del Estudiantes de Río Cuarto (5), y sigue en zona de descenso. Finalizará el calendario de este semestre ante Independiente Rivadavia en Mar del Plata.

Minuto a minuto

95 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Kendry Páez liquidó las acciones con el 3-1 en el Monumental.

91 MINUTOS: ¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL EMPATE A ALDOSIVI!

El parante superior de Beltrán le ahogó el grito de gol a Fernando Román.

23:21 hsHoy

¡Adicionaron seis minutos!

82 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Facundo Colidio aprovechó un buscapié de Aníbal Moreno para empujar la pelota al fondo de la red.

79 minutos: Coudet metió dos modificaciones

Lautaro Pereyra y Kendry Páez por Ian Subiabre y Tomás Galván.

74 MINUTOS: ¡MEZA ESTRELLÓ UNA PELOTA EN EL TRAVESAÑO!

El juvenil realizó un tremendo derechazo desde afuera del área que fue rechazado por el parante superior de Werner.

71 MINUTOS: ¡GOL DE ALDOSIVI!

Tomás Fernández selló el 1-1 en Núñez.

66 minutos: primeros cambios en River Plate

Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas reemplazaron a Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas.

63 minutos: Aníbal Moreno, primer amonestado de River Plate

El volante central se llevó la amarilla por una infracción a destiempo sobre Nicolás Cordero.

59 minutos: respuesta de Aldosivi y cambios de Damonte

El Tiburón buscó intimidar a Beltrán con un tiro libre sobre el costado izquierdo, pero la pelota se marchó por un costado del arco. Antes de la reanudación, el DT decidió los ingresos de Fernando Román y Alejandro Villarreal en lugar de Agustín Palavecino y Lucas Rodríguez.

River es uno de los principales animadores de la Zona B (Crédito: Fotobaires)22:43 hsHoy

52 minutos: Colidio volvió a tener una ocasión

El delantero se hizo cargo de un tiro libre frontal con un derechazo que se perdió a centímetros del palo izquierdo de Werner.

48 minutos: volvió a avisar River Plate

La Banda llevó peligro a través de una nueva escalada de Gonzalo Montiel sobre la banda derecha. Cachete mandó un centro al área a media altura resuelto por Colidio con un derechazo elevado.

Adicionaron tres minutos!

38 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Giuliano Galoppo marcó el 1-0 tras un rebote del arquero de Aldosivi frente a un remate previo de Facundo Colidio.

Embed Centro de Montiel, definición de Colidio y de rebote, Galoppo anotó el 1-0 del Millonario frente a Aldosivi pic.twitter.com/swio9Niq2S — River Plate (@RiverPlate) April 26, 2026

36 minutos: Marcos Acuña probó desde afuera del área

El intento del Huevo terminó en las manos del arquero Axel Werner.

30 MINUTOS: ¡ALDOSIVI CASI METE EL PRIMER GOL!

El Tiburón intentó sorprender desde lejos con un disparo que controló Santiago Beltrán cerca de la línea de su arco.

24 MINUTOS: ¡SALAS LE ERRÓ AL ARCO!

El delantero aprovechó una pelota suelta en el área para encajar un remate de zurda que se perdió al lado del palo izquierdo de Werner.

22 minutos: cambio obligado en Aldosivi

Tomás Fernández por Martín García, que se retiró lesionado.

12 minutos: el Millonario domina la pelota en este inicio

El equipo del Chacho Coudet controla el balón sin tener precisión en los metros finales frente a un Aldosivi replegado en su campo.

2 minutos: el primer avance fue de River Plate

Un centro a baja altura desde el córner izquierdo se desvió en Galoppo y Montiel, pero ninguno pudo darle dirección de arco y la pelota se perdió por el fondo.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Tomás Galván, Ian Subiabre, Facundo Colidio; y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE ALDOSIVI!

Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.