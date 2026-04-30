La Unidad Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años de edad, domiciliado en Paraná

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan dar Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de abril.