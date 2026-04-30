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Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

La Unidad Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años de edad, domiciliado en Paraná

30 de abril 2026 · 13:45hs
Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan dar Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de abril.

paradero paraná
Paran&aacute;: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Desde el organismo indicaron que cualquier información que pueda resultar útil para la investigación debe ser comunicada de inmediato a las autoridades.

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Quienes cuenten con datos pueden contactarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial al 0800 4446372, o comunicarse con la Comisaría Decimoquinta de Paraná al teléfono (0343) 4206205.

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