La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan dar Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de abril.
Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril
La Unidad Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años de edad, domiciliado en Paraná
30 de abril 2026 · 13:45hs
Desde el organismo indicaron que cualquier información que pueda resultar útil para la investigación debe ser comunicada de inmediato a las autoridades.