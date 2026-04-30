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El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

Según una encuesta, 7 de cada 10 argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades, a pesar de que 9 de cada 10 se consideran empleables.

30 de abril 2026 · 15:18hs
El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Una encuesta muestra que el 89% de los trabajadores argentinos se considera empleable en el mercado laboral actual, cifra que se ubica en niveles similares a los registrados en Uruguay (90%) y muy por encima de Chile, donde el 77% de los trabajadores se considera hoy empleable.

Sin embargo, esa alta percepción de empleabilidad convive con dificultades concretas a la hora de la búsqueda laboral, donde el . Al comparar estos datos a nivel regional, el porcentaje de trabajadores que afirma haber perdido oportunidades laborales por falta de habilidades asciende al 79% en Uruguay y al 81% en Chile, mostrando un impacto aún más extendido que en Argentina.

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Impacto en la región

En un contexto atravesado por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la velocidad de los cambios en el mundo del trabajo, la formación y el desarrollo de habilidades laborales ganan cada vez mayor relevancia, tanto para las personas como para las organizaciones. La aceleración de las transformaciones productivas y tecnológicas está haciendo cada vez más evidente el descalce de habilidades entre lo que demanda el mercado y las capacidades disponibles en la fuerza laboral, al tiempo que se acorta la vida útil de las competencias laborales como nunca antes. Así, la empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en forma permanente, abrazando el paradigma del aprendizaje continuo a cualquier edad y en cualquier etapa de la carrera profesional.

En este sentido, y pese a la importancia que tiene hoy la actualización permanente, la encuesta de Randstad muestra que en Argentina solo el 42% de los trabajadores realizó una capacitación formal en los últimos seis meses, un porcentaje considerablemente superior al de Chile (34%) y en línea con Uruguay (41%). Al mismo tiempo, el 23% asegura no haberse capacitado formalmente desde hace más de dos años, un valor ampliamente inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%).

Llegado este punto, el estudio identifica desafíos importantes en el rol de las organizaciones. En este sentido, solo el 13% de los trabajadores argentinos afirma que su empleador les brinda capacitación de manera constante, cifra que se ubica por debajo de lo que sucede en Chile (16%) y levemente por encima de lo que ocurre en Uruguay (11%). En el extremo opuesto, el 45% de los argentinos asegura no recibir nunca instancias de formación en su trabajo, un nivel superior al de Chile (37%) pero inferior al de Uruguay, donde un mayoritario 53% de los trabajadores uruguayos afirma no recibir ninguna formación por parte de su empleador.

Sobre estos datos, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: “Cada vez más trabajadores perciben que sostener su empleabilidad implica desarrollar nuevas habilidades y actualizar conocimientos de manera continua. La digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la velocidad de transformación del mercado laboral están haciendo más evidente cómo se ensancha la brecha de habilidades y cómo la formación constante y el reskilling empiezan a percibirse como factores críticos para la empleabilidad”.

Factores que afectan la empleabilidad

Al analizar los factores que más afectan la empleabilidad, el estudio de Randstad muestra que la falta de experiencia específica se posiciona como la principal barrera para los argentinos (38%), seguida por la edad (26%) y los cambios en el mercado laboral (16%). En contraste, la falta de actualización en conocimientos digitales o tecnológicos alcanza el 11%, lo que muestra que, si bien no es el principal condicionante percibido, la brecha de habilidades tiene un impacto directo en las oportunidades laborales.

Al revisar estos datos a nivel regional, las diferencias son significativas. En Chile, más de la mitad de los trabajadores (52%) identifica a la edad como el principal obstáculo para su empleabilidad, mientras que en Uruguay el peso de los factores se distribuye de manera más equilibrada.

A pesar de este escenario, el talento argentino muestra una fuerte predisposición a la autogestión del desarrollo profesional, así el 76% afirma que se capacitaría por su cuenta si su puesto lo requiriera, por encima de Chile (68%) y Uruguay (71%), lo que refuerza una mayor inclinación hacia la iniciativa individual frente a los desafíos del mercado laboral.

En este contexto, el estudio de Randstad también refleja una creciente expectativa de los trabajadores sobre el rol de las empresas en materia de formación y desarrollo profesional. Las oportunidades de capacitación, aprendizaje continuo y crecimiento de carrera aparecen cada vez más valoradas por el talento como factores diferenciales a la hora de elegir un empleador.

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“Hoy las personas valoran cada vez más a aquellas organizaciones que impulsan programas de aprendizaje y desarrollo profesional, porque entienden que la actualización de habilidades es clave para sostener su empleabilidad a futuro. En este sentido, la capacitación y las oportunidades de crecimiento empiezan a consolidarse como factores relevantes de la propuesta de valor de las organizaciones para el talento, con un peso cada vez mayor en la construcción de una marca empleadora atractiva”, agregó Andrea Avila.

La captura de los datos que constituyen la materia prima de este informe, cuyo objetivo es caracterizar los comportamientos, percepciones y actitudes de los trabajadores de Argentina, Chile y Uruguay en relación a la empleabilidad y mercado laboral, se realizó a través de una encuesta online a 4.089 personas con y sin empleo de los tres países de la región.

Argentinos Trabajo habilidades Día del Trabajador laboral
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