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De Concepción del Uruguay al mundo: Simón Villarreal jugará en Italia con Boca Juniors

Simón Villarreal, categoría 2015 de Boca Juniors, fue convocado para disputar el Franco Chignoli Memorial en Italia con las mejores academias del mundo.

30 de abril 2026 · 14:22hs
De Concepción del Uruguay al mundo: Simón Villarreal jugará en Italia con Boca Juniors.

De Concepción del Uruguay al mundo: Simón Villarreal jugará en Italia con Boca Juniors.

Simón Villarreal, categoría 2015, integrará la delegación de Boca Juniors que participará del Franco Chignoli Memorial, un certamen internacional Sub 11 que reunirá a 20 de las mejores academias del planeta. El torneo se desarrollará del viernes 22 al domingo 24 de mayo en el Eracle Sport Center, en la zona del Lago Como, Italia.

La delegación viajará el martes 19 de mayo y regresará el lunes 25, en lo que será una experiencia inolvidable para el joven futbolista uruguayense. Según contó su familia, solo 12 jugadores fueron seleccionados de la categoría, y Simón fue uno de los elegidos para representar al club Xeneize.

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Pequeño talento uruguayense rumbo a Italia con Boca Juniors

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Antes de su llegada a Boca Juniors, el niño dio sus primeros pasos en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, donde comenzó a destacarse por sus condiciones futbolísticas.

Entre los clubes participantes estarán gigantes del fútbol mundial como AC Milan, Juventus, Inter, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Olympique de Marsella, River Plate y Boca Juniors, entre otros.

Su padre, Waldo Villarreal, destacó con orgullo este nuevo desafío que afrontará su hijo junto a la institución Azul y Oro.

De esta manera, Simón sigue creciendo en el fútbol y llevando el nombre de Concepción del Uruguay a escenarios internacionales.

Simón Villarreal Boca Juniors Concepción del Uruguay
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