El jugador de Flamengo se lesionó en el 1-1 ante Estudiantes en La Plata y preocupa a la selección de Uruguay a 47 días de su debut en el Mundial.

Alarma en Uruguay: De Arrascaeta se fracturó la clavícula y está con un pie afuera del Mundial

La selección de Uruguay encendió las alarmas a 47 días de su debut en el Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula derecha durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores , y su recuperación lo dejaría al límite de cara a la cita mundialista. Este jueves por la mañana ya fue sometido a una intervención quirúrgica por la lesión.

La lesión se produjo en el primer tiempo, cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle la pelota desde atrás. El contacto no pareció grave, pero el mediocampista cayó con todo el peso sobre su hombro. Aunque intentó seguir en cancha, el dolor lo obligó a salir rápidamente y fue reemplazado por Jorge Carrascal.

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Tras ser retirado con visibles gestos de dolor y evitando mover la zona afectada, fue trasladado a Instituto Médico Platense, donde los estudios ratificaron el peor escenario. Desde el club brasileño informaron: “Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro junto con el resto de la delegación”.

Alarma en Uruguay: De Arrascaeta se fracturó la clavícula

De arrascaeta 2

El tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y doce semanas, lo que pone en serio riesgo su participación en el Mundial. Marcelo Bielsa lo considera una pieza clave en su ciclo, en el que suma tres goles en 17 partidos, y su posible ausencia sería un golpe importante para el equipo.

"El mediocampista De Arrascaeta fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha (...). El procedimiento, con una duración aproximada de una hora, fue exitoso y consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos", expresaron desde Flamengo en un comunicado. Y agregaron: "El atleta permanecerá en observación durante el día y tiene previsto el alta hospitalaria en la mañana de este viernes (1º)". Con el debut de Uruguay previsto para el 15 de junio ante Arabia Saudita, los plazos juegan en contra: el margen es mínimo y cualquier contratiempo podría dejarlo afuera.

Alarma en Uruguay: De Arrascaeta se fracturó la clavícula

De arrascaeta 1 Alarma en Uruguay: De Arrascaeta se fracturó la clavícula y está con un pie afuera del Mundial

En la antesala de esta lesión, el propio futbolista había reflexionado sobre los riesgos de la profesión: “Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello”.

El empate en La Plata, con goles de Luiz Araújo y Guido Carrillo, dejó a Flamengo como líder de su grupo en la Libertadores, pero el foco rápidamente se trasladó a la salud del uruguayo que también es una baja importante para los brasileños.

Además, la preocupación se suma a la baja ya confirmada en la Celeste de Joaquín Piquerez, quien quedó fuera por una grave lesión ligamentaria. A 43 días del inicio del torneo, la incertidumbre crece en Uruguay: el equipo de Bielsa podría perder a uno de sus futbolistas más determinantes justo en el momento más decisivo.

Alarma en Uruguay de cara al Mundial