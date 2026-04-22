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Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

Tras la caída de River en el Superclásico, Mostaza Merlo consideró que el ecuatoriano “es un jugador blandito”.

22 de abril 2026 · 20:29hs
“Yo pensé que Páez no iba a jugar

“Yo pensé que Páez no iba a jugar", dijo Mostaza Merlo.

No solo de los hinchas de River quedaron molestos con la derrota en el Superclásico, sino también de una leyenda de la talla de Mostaza Merlo. Volante de los que ya no abundan, récord de presencias en el club (jugó 563 partidos) y ex DT millonario, lanzó una filosa sentencia sobre el extremo ecuatoriano de 18 años.

A excepción del arquero Santiago Beltrán, y de Marcos Acuña con algunas proyecciones ocasionales por el andarivel izquierdo, los jugadores del Millonario no estuvieron a la altura del partido. Los deslucidos desempeños explican la caída 1-0 frente a Boca en un Monumental que cerró la tarde del domingo con silbidos.

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De los principales apuntados fue Kendry Páez, por quien Eduardo Coudet apostó para que fuera titular y le aportara vértigo y contundencia al equipo en los últimos metros del campo de juego. Nada de eso sucedió: con un defensor xeneize siempre cerca, le costó hacer pie y redondeó un partido intrascendente que le valió varias críticas.

¿Qué dijo Mostaza Merlo?

“Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito. Coudet puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momentos pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente”, expresó Mostaza en Radio La Red.

Desde su llegada en enero, a préstamo desde Chelsea (había disputado la última temporada en Racing de Estrasburgo), Kendry disputó solo siete partidos (seis por el Torneo Apertura y el restante por la Copa Sudamericana), no marcó goles, repartió una asistencia y acumuló 299 minutos en cancha.

Mostaza además lamentó la ausencia de Fausto Vera en el Superclásico un esguince del ligamento colateral medial grados dos sufrido ante Carabobo: "Es un jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”.

Y también dio su mirada sobre otro viejo refuerzo que todavía sigue en deuda: Kevin Castaño, el más caro en la historia de River (cerca de 15 millones de dólares). “Si hubo algún problema adentro uno no lo sabe. Por lo que vi todavía no se adaptó a River. Lo vi con Gallardo y en la Sudamericana, no está en un buen nivel y todavía no se adaptó a River. Por ahí en algún momento despega pero lo tendrá que demostrar él. En los partidos que jugó no lo demostró”, cerró.

Mostaza Merlo Kendry Páez River Superclásico
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