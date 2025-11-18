River inició gestiones para contratar a Luciano Gondou

River ya entabló los primeros contactos con el Zenit por un préstamo del delantero, que habría dado el ok para volver al club donde pasó por las inferiores.

River todavía no terminó su año, pero ya empieza a delinear su plantel para 2026. A los jugadores que se irían tras el final de sus contratos y los que esperan ofertas para cerrar su etapa en el club, se les contraponen los primeros nombres que aparecen como posibles caras nuevas. Luciano Gondou es el apuntado para reforzar el ataque.

El Millonario ya se puso en contacto con Zenit para abrir negociaciones. La primera propuesta fue por un préstamo con opción u obligación de compra, y por ahora no hubo avances. El delantero ya habría dado el ok y desde Núñez esperan por la respuesta del club ruso para dar el siguiente paso.

Con pasado en las inferiores de River (tuvo un préstamo de siete meses en 2019/20), Gondou se destacó en Sarmiento (17 goles en 85 partidos) y, sobre todo, en Argentinos Juniors (14 en 38). Tuvo además una participación destacada en la Selección Argentina Sub-23 y en agosto de 2024 fue vendido al fútbol ruso por 12 millones de euros (el conjunto de Junín preserva el 20% de su ficha).

Luciano Gondou, sin tantos minutos

De gran porte (mide 1,89), su pasado como mediocampista ofensivo e incluso por las bandas le dan cierta versatilidad, aunque hoy sea un centrodelantero puro. Desde su llegada a Zenit disputó 49 encuentros y anotó 14 tantos, aunque en la Premier Liga de este semestre apenas fue titular en una de las 15 fechas. No hizo goles. Sí tuvo más participación en la Copa de Rusia, donde marcó dos veces en siete cotejos.

Con la salida de Miguel Ángel Borja prácticamente sellada y la posibilidad abierta de que Facundo Colidio sea transferido, al River 2026 le faltan delanteros. Gondou aparece como la primera alternativa en el mercado de pases, y aunque no parece una negociación fácil, en Núñez hay optimismo.