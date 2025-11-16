Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Por la última fecha del Torneo Clausura, Boca venció 2 a 0 al Matador. El Xeneize se aseguró el primer puesto en su grupo por los goles de Costa y Cavani.

Boca y Tigre empatan sin goles en La Bombonera.

Boca y Tigre no pasan del 0 a 0 en La Bombonera

Boca derrotó este domingo por 2 a 0 a Tigre en La Bombonera, por la 16ª jornada del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene envalentonado tras ganar 2-0 el Superclásico ante River y sellar su pasaje a la próxima Copa Libertadores, quedó primero en la Zona A. Los goles fueron de Ayrton Costa y Edinson Cavani, de penal.

Boca y Tigre no pasan del 0 a 0 en La Bombonera

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

El equipo de Claudio Úbeda se mostró superior en gran parte del encuentro, aunque tuvo que esperar al segundo tiempo para plasmarlo en el marcador.

Embed ¡CABEZAZO LETAL DE COSTA PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE TIGRE!



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/Y5jaMZwIsT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 17, 2025

Primero con un cabezazo de Costa a la salida de un córner sobre los 28 minutos y luego con un penal de VAR de Cavani en el cierre del encuentro.

Embed ¡EL MATADOR LO LIQUIDA! Edinson Cavani no perdonó y puso el 2-0 de Boca ante Tigre.



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/pnilUKjtAq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 17, 2025

Por el momento, Boca se medirá con Sarmiento de Junín en octavos de final, aunque esto puede cambiar este lunes ya que si Gimnasia de La Plata vence a Platense como visitante, dejará afuera el Kiwi y será el rival del Xeneize.

La formación de Boca vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Tigre vs. Boca, por el Torneo Clausura

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.