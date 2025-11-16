Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Por la última fecha del Torneo Clausura, Boca venció 2 a 0 al Matador. El Xeneize se aseguró el primer puesto en su grupo por los goles de Costa y Cavani.

16 de noviembre 2025 · 20:15hs
Boca derrotó este domingo por 2 a 0 a Tigre en La Bombonera, por la 16ª jornada del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene envalentonado tras ganar 2-0 el Superclásico ante River y sellar su pasaje a la próxima Copa Libertadores, quedó primero en la Zona A. Los goles fueron de Ayrton Costa y Edinson Cavani, de penal.

El equipo de Claudio Úbeda se mostró superior en gran parte del encuentro, aunque tuvo que esperar al segundo tiempo para plasmarlo en el marcador.

Primero con un cabezazo de Costa a la salida de un córner sobre los 28 minutos y luego con un penal de VAR de Cavani en el cierre del encuentro.

Por el momento, Boca se medirá con Sarmiento de Junín en octavos de final, aunque esto puede cambiar este lunes ya que si Gimnasia de La Plata vence a Platense como visitante, dejará afuera el Kiwi y será el rival del Xeneize.

La formación de Boca vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Tigre vs. Boca, por el Torneo Clausura

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

