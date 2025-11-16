Uno Entre Rios | Ovación | River

River visita a Vélez con la obligación de ganar y esperar una ayuda para la Libertadores

En Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo se medirá ante los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto en un duelo crucial por ingresar a las copas.

16 de noviembre 2025 · 09:00hs
River, muy golpeado anímicamente tras caer 2-0 ante Boca en el Superclásico, visitará a Vélez este domingo a las 17 horas en el José Amalfitani. El equipo de Marcelo Gallardo se juega una de sus últimas grandes oportunidades para asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El partido en Liniers está cargado de tensión para River, que arrastra una racha catastrófica de nueve derrotas en sus últimos once encuentros en todas las competencias. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el Millonario llega al final del año en un piso futbolístico total y necesita con urgencia un triunfo que le dé un respiro y le permita soñar con la clasificación a la próxima edición del máximo certamen continental.

Gallardo afrontará el compromiso con importantes ausencias. Y aunque muchas son forzadas, hoy dos que fueron decisión del DT: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja fueron borrados de la convocatoria. Por lesión, no estarán Maximiliano Meza ni Facundo Colidio. Las bajas por suspensión incluyen a Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña por acumulación de amarillas. A esto se suman las convocatorias internacionales de Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza (Paraguay). Finalmente, Gonzalo Montiel será preservado: aunque no tiene una nueva lesión, el cuerpo técnico decidió darle descanso, ya que jugó el Superclásico sin estar recuperado al 100% de su esguince de rodilla.

River velez anuncio
Hoy, River ocupa el cuarto puesto en la tabla anual, lo que le da acceso a la Copa Sudamericana, mientras que Argentinos Juniors tiene la última plaza de Libertadores (repechaje). Para recuperar esa posición, el Millonario está obligado a ganar en Liniers y esperar que el Bicho pierda ante Estudiantes. Un empate en este duelo a disputarse en La Plata también podría servirle al cuadro de Núñez si gana por una diferencia de al menos dos goles. En cuanto al Clausura, está sexto en la Zona B, por lo que su eliminación de los playoffs es un escenario muy improbable.

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto ya aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen local, aunque llega con una mala racha, acumulando derrotas contra Talleres 0-1 y 2-0 frente a Gimnasia.

En cuanto a la tabla anual, el Fortín quedó matemáticamente fuera de toda zona de copas internacionales. Su única esperanza de clasificar a la próxima Libertadores —torneo que disputó en 2025 y donde cayó en cuartos ante Racing— es coronarse campeón del Torneo Clausura.

La formación de Vélez vs. River, por el Torneo Clausura

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini o Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La formación de River vs. Vélez, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Vélez vs. River, por el Torneo Clausura

  • Hora: 17.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: José Amalfitani.
