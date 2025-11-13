Uno Entre Rios | Ovación | Enzo Pérez

Enzo Pérez podría volver a la titularidad en River

Tras casi dos meses sin sumar minutos, Enzo Pérez estaría en el mediocampo Millonario ante Vélez, en el último partido de la Primera Fase del Torneo Clausura.

Enzo Pérez no juega desde la revancha contra Palmeiras.

River se juega ante Vélez la última oportunidad de conseguir por la tabla anual un pasaje a la Fase 2 de la Copa Libertadores, objetivo/obligación que ya no depende de sí mismo. Pero además, hay futbolistas que podrían estar disputando sus últimos partidos, como Enzo Pérez, quien tras casi dos meses sin sumar minutos, podría volver a ser titular.

El capitán y uno de los grandes ídolos de las últimas décadas en Núñez jugó por última vez en la revancha ante Palmeiras, el 24 de septiembre. Ese día, además de padecer una durísima eliminación, Enzo sufrió un profundo corte sobre una de sus rodillas por el que recibió siete puntos de sutura y por el cual debió estar alrededor de un mes fuera de las convocatorias.

El mediocampista mendocino de 39 años está a disposición de Marcelo Gallardo desde las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el 24 de octubre, pero no volvió a jugar. No ingresó ese día ni tampoco sumó minutos en las derrotas frente a Gimnasia y Boca.

La situación de Enzo Pérez

Con contrato hasta fines de 2025 y cada vez más cerca del retiro, Enzo Pérez corre el riesgo de vivir la misma despedida que le tocó al Muñeco cuando se fue de River en 2010: en el banco de suplentes y sin jugar. Sin embargo, a días del duelo ante Vélez y ante la ausencia de Kevin Castaño, es probable que en Liniers vuelva a lucir desde el inicio la cinta apretada en su brazo derecho.

El dilema del Muñeco es claro: apuesta por las caras nuevas y los pibes, o vuelve a confiar en los estandartes de épocas mejores. Ante Boca, la decisión fue clara, y salió mal. Ahora, con la obligación de ganar y esperar resultados, el DT podría mandar a Enzo a la cancha. Otro que jugaría de entrada sería Milton Casco, por la suspensión de Marcos Acuña. Ignacio Fernández, otro de los históricos, sería suplente.

Si Enzo Pérez finalmente juega, probablemente lo haga junto a Juan Carlos Portillo en la mitad de la cancha, en un tándem que buscará equilibrar a un equipo que, hoy, sufre en todas las facetas del juego. Giuliano Galoppo y, más adelante, Juan Fernando Quintero, podrían terminar de darle forma a ese mediocampo.

