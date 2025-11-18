Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Un incendio destruyó este martes un galpón con pollos perteneciente a la empresa EFS Agro en el ingreso a Federal. Había 38.000 pollos en su interior.

El galpón en el ingreso a Federal quedó totalmente destruido por las llamas.

Un incendio destruyó este martes un galpón con pollos perteneciente a la empresa EFS Agro, ubicada en el kilómetro 166 de la Ruta Nacional 127, en el ingreso a Federal . El episodio ocurrió alrededor de las 12.20, cuando personal policial observó una densa cortina de humo en la zona y se dirigió al lugar para verificar la situación.

Los testimonios particulares recabados por este sitio indican que fue uno finalmente el galpón afectado totalmente por el fuego y que en el interior había pollitos de 12 días, según la fuente. Desde toda la zona e ingreso a la localidad se observaba una densa cortina de humo, al llegar al lugar funcionarios policiales se encontraba el galpón número tres totalmente consumido por las llamas.

El encargado del establecimiento de apellido Cardozo quien manifestó que supuestamente habría sido un desperfecto eléctrico, no había víctimas fatales, solo daños materiales. Trabajan en el lugar dotaciones de bomberos de Federal y Sauce de Luna.

Al llegar al lugar los bomberos constataron que el galpón número tres, de 15 por 150 metros, se encontraba completamente consumido por las llamas, produciéndose la pérdida total de 38.000 pollos.

En el sitio, los efectivos entrevistaron al encargado, de apellido Cardozo, quien indicó que el incendio “aparentemente se originó por un desperfecto eléctrico en el galpón”. De todos modos, las causas deberán ser determinadas con precisión mediante las pericias correspondientes.

El fuego causó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.