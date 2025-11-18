Liga Provincial: buscan su pasaje a cuartos de final

Recreativo-BH, Peñarol-Estudiantes de Paraná, Estudiantes de Concordia-Sp. San Salvador, Sionista-Vélez y Ferro-Zaninetti jugarán por la Liga Provincial.

Este martes se conocerán a los últimos clasificados a los cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores Masculino que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), luego de que se disputen los terceros juegos de los cinco cruces de los octavos de final que restan por definirse.

Todos los compromisos fueron programados para las 21. Los partidos serán Recreativo de Paraná-BH de Gualeguay (árbitros: Barón-S. Cáceres), Peñarol de Rosario del Tala-Estudiantes de Paraná (Ortiz-C. Cáceres), Estudiantes de Concordia-Sportivo San Salvador (Desalrt-Sartori), Sionista de Paraná-Vélez de Chajarí (Robles-M. Cáceres) y Ferro de San Salvador-Zaninetti de Concepción del Uruguay (Corradini-Arévalo).

Lo que sigue en la Liga Provincial

Quienes ganen, no sólo avanzarán a la próxima instancia, sino que asegurarán su participación en la próxima edición de la Liga Federal.

Vale recordar que los equipos que ya están en la próxima fase son Urquiza de Santa Elena, Regatas Uruguay y Santa Rosa de Chajarí, que barrieron 2-0 sus series ante Sarmiento de Villaguay, La Armonía de Colón y Quique de Paraná, respectivamente