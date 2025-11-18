Uno Entre Rios | Ovación | Rugby

Un año de progreso: las 32 victorias que refuerzan el rugby de Paraná

El rugby de Paraná cerró el 2025 con 32 victorias, con Estudiantes, Rowing y Tilcara destacándose en sus torneos y mostrando crecimiento y competitividad.

18 de noviembre 2025 · 15:42hs
Un año de progreso: las 32 victorias que refuerzan el rugby de Paraná.

Foto: Gentileza/Tercer Tiempo Rugby

Un año de progreso: las 32 victorias que refuerzan el rugby de Paraná.

El 2025 dejó una huella contundente en el rugby de Paraná. No solo por la presencia constante de sus clubes en las instancias decisivas de los torneos regionales y nacionales, sino por un dato que resume con claridad el crecimiento deportivo de la ciudad: los equipos paranaenses sumaron 32 victorias oficiales a lo largo del año.

Esta cifra refleja no solo competitividad, sino también constancia y un salto de calidad que posiciona al rugby local entre los más destacados del Litoral. Cada victoria representa un esfuerzo colectivo, un entrenamiento planificado y un compromiso que ha ido madurando temporada tras temporada.

Un año de progreso y grandes victorias para el rugby de Paraná

Embed

El principal responsable de este notable recuento fue Estudiantes de Paraná, que completó una de sus mejores temporadas recientes. Entre el Torneo del Interior A y el Torneo Regional del Litoral, acumuló 15 victorias, mostrando un nivel sostenido ante rivales de jerarquía. En el Torneo del Interior A, el Albinegro logró 5 victorias en la fase de grupos, lo que le permitió avanzar hasta los cuartos de final. Su rendimiento en esta fase fue notable, obteniendo victorias importantes, entre ellas, una ajustada contra Jockey Club (R) en cuartos. En el Torneo Regional del Litoral, sumó 10 victorias en fase regular y cerró el año con una sólida victoria en el partido por el tercer puesto, donde derrotó a GER por 42-16. Su porcentaje de victorias fue de 57,7%, consolidándose como el equipo más ganador de Paraná y uno de los más competitivos del país. Con victorias ante equipos de renombre como CRAI, GER, Duendes y Jockey Club, Estudiantes no solo destacó por la cantidad de victorias, sino también por la calidad de las mismas, reafirmando su posición entre los mejores equipos del país.

En segunda instancia, aparece Paraná Rowing Club, que aportó 7 victorias en el Torneo Regional del Litoral. Si bien su campaña tuvo altibajos, el equipo mostró un temple admirable para competir en un torneo exigente. El Remero cosechó triunfos importantes ante Jockey de Venado Tuerto, Old Resian Club, CRAI y GER, dejando claro que, cuando está en su mejor nivel, puede competir de igual a igual con equipos de jerarquía. Su porcentaje de victorias fue del 38,8%, un registro que, aun sin reflejar la regularidad deseada, exhibe crecimiento y deja la puerta abierta para una campaña más sólida en la próxima temporada.

El equipo que completó la trilogía de clubes paranaenses fue Tilcara, uno de los grandes protagonistas de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Con 10 victorias en 18 encuentros, el Verde fue uno de los equipos más ganadores del ascenso. Tilcara sumó 9 triunfos en la fase regular, destacándose con goleadas impresionantes como el 69-7 frente a Logaritmo y el 61-8 ante Provincial. En la semifinal, ganó ante Los Caranchos, pero sufrió una dura derrota en la final ante Universitario de Rosario. Además, en la Reválida, perdió frente a Jockey de Venado Tuerto, lo que le impidió lograr el ascenso directo. Con un porcentaje de victorias del 55,6%, Tilcara se posicionó como firme candidato al ascenso, demostrando solidez, crecimiento y ambición deportiva. La campaña dejó una gran expectativa de cara al 2026, consolidando el proyecto del equipo y fortaleciendo sus aspiraciones de ascender al Top 9 del Regional del Litoral en la próxima temporada.

Sumando los desempeños de los tres clubes paranaenses, Paraná cerró el 2025 con un total de 32 victorias: Estudiantes de Paraná con 15 victorias (5 en el Torneo del Interior A + 10 en el Torneo Regional del Litoral), Paraná Rowing Club con 7 victorias (todas en el Torneo Regional del Litoral), y Tilcara con 12 victorias (9 en fase regular + 1 en semifinales del Torneo Regional del Litoral). Esto implica un porcentaje total de victorias de aproximadamente 50% para los equipos paranaenses en conjunto, un número que refleja el nivel de competitividad alcanzado por las instituciones de la ciudad.

El 2025 dejó un mensaje claro: el rugby paranaense está en pleno ascenso. Los resultados ya acompañan, los proyectos se consolidan y la ciudad aparece cada vez más cerca de los puestos de élite del Litoral y del país. El desafío, hacia adelante, será convertir estas victorias en títulos, ascensos y finales. Pero la base está construida, y 2025 lo confirmó con números irrefutables. Paraná gana, crece y se posiciona. Y todo indica que lo mejor todavía está por venir, aún más, sin detenerse.

Rugby Estudiantes Rowing Tilcara
