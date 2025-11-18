Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

El intendente de Colón José Luis Walser pidió a Javier Milei que realice gestiones para frenar la instalación de una planta de combustibles en Paysandú.

18 de noviembre 2025 · 09:38hs
Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

El intendente de Colón José Luis Walser pidió al presidente de la Nación Javier Milei, que realice gestiones para frenar la instalación de una planta de combustibles en Paysandú, a la vera del río Uruguay.

“Estimado presidente Javier Milei, necesitamos su ayuda, nuestra comunidad está en riesgo. La República Oriental del Uruguay pretende habilitar la instalación de una megarefinería en Paysandú frente a nuestras playas, amenazando nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo”, dijo a través de un hilo publicado minutos antes de las 22.00 de este lunes en la red social X.

san jose: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en paysandu

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

Colón marchó por la no instalación de HIF Global en Paysandú

El pedido a Milei

“La ciudad de Colón, Entre Ríos, es el principal destino turístico de la provincia y uno de los principales del país. Hace más de 50 años que vivimos del turismo y este proyecto amenaza nuestra subsistencia. Estamos a tiempo de evitar un conflicto Internacional, como lo fue el de las papeleras de Botnia. Ayer como comunidad nos manifestamos en la cabecera del Puente Internacional Colón/Paysandú, solicitando a las autoridades Uruguayas que escuchen nuestro reclamo: que esa refinería no se instale sobre el río Uruguay”.

Embed

“Respetamos la soberanía del país hermano, pero su desarrollo no puede ser en perjuicio nuestro. Junto a nuestro gobernador Rogelio Frigerio, hace meses que estamos reclamando y solicitando que se considere nuestra posición”, continuó Walser.

Y agregó: “Ya tuvimos reuniones con legisladores provinciales y nacionales, Cancillería argentina e inclusive autoridades uruguayas, pero no están respetando nuestra posición ni el perjuicio que nos ocasionarán. Estamos a tiempo de evitar un conflicto como el de Gualeguaychú”.

“Apelamos a su capacidad de gestión y de relaciones internacionales para que, en un entendimiento mutuo con el vecino país Uruguay, podamos revertir esta situación que preocupa a toda una comunidad”, concluyó.

Colón Milei Paysandú
Noticias relacionadas
Colón RC festejó una campaña fenomenal.

Torneo Provincial: Colón RC festejó una campaña fenomenal

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que  convirtió su pasado industrial en patrimonio.

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

operativo antidrogas en la terminal de colon: un detenido y cocaina secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Los jugadores de Colón RC celebrando tras la consagración.

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

Ver comentarios

Lo último

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Ultimo Momento
Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

Fallo de internet afecta a la red X y múltiples sitios web

Fallo de internet afecta a la red X y múltiples sitios web

Policiales
Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Ovación
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

La provincia
Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Compra de patrulleros: Nos dejarán las deudas para nosotros, dijo Marcelo Casaretto

Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Compra de patrulleros: garcas fracasados disparó Néstor Roncaglia

Compra de patrulleros: "garcas fracasados" disparó Néstor Roncaglia

Dejanos tu comentario