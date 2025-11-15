El Muñeco Gallardo dejó al zaguero chileno y al delantero colombiano fuera de la lista de convocados para el último partido del Torneo Clausura.

Se sabe que en River se vivirá una nueva renovación del plantel al término de esta temporada, pero nadie esperaba que comenzara antes del último partido. A pesar de las seis ausencias por lesiones, sanciones y convocatorias internacionales, Marcelo Gallardo decidió dejar fuera de la convocatoria del partido ante Vélez a Paulo Díaz y a Miguel Ángel Borja.

Se espera que a partir de diciembre, con el vencimiento de varios contratos más algunas negociaciones que puedan surgir, el Muñeco le dé el retoque final a un plantel enteramente conformado por él. De todos modos, aún con mucho en juego en la visita a Liniers, sorprende que haya decidido marginar a dos futbolistas de jerarquía, en quienes confió mucho a lo largo de sus dos ciclos , y que podrían haber tenido una presencia importante en el José Amalfitani.

Por caso, el chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín. Sin embargo, su mala tarde ante Boca sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado.

Gallardo borró a Paulo Díaz y a Borja para el duelo de River ante Vélez

Aunque Borja es suplente prácticamente desde la vuelta de Gallardo, siempre tuvo participación desde el banco de suplentes. Su última etapa en el club fue negativa, pero el Muñeco apeló a él en reiteradas ocasiones para la posición de centrodelantero, donde no abundan las alternativas. Tras otro pálido ingreso el último domingo, sumado a los penales errados ante Gimnasia y frente a Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, el DT decidió que se habían terminado sus chances. El del Colibrí es otro ciclo cumplido en el Millonario.

Aunque con ciertas similitudes en lo futbolístico, la situación de ambos tiene también sus diferencias. A Paulo Díaz le quedan aún dos años de contrato, por lo que su salida, a los 31 años, dependerá de una venta. En cambio, el vínculo de Borja con River expira a fines de diciembre próximo y ya era un secreto a voces que su salida estaba decretada. De hecho, ya aparecieron varios clubes interesados en su contratación.

Los convocados de River

River gallardo 2 La lista de convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Vélez.

Además de Paulo Díaz y Miguel Borja por decisión del cuerpo técnico, habrá otros siete ausentes en la convocatoria de River: Gonzalo Montiel, con un problema en una de sus rodillas; Maximiliano Meza, recientemente operado de una avulsión en el tendón rotuliano izquierdo; Facundo Colidio, desgarrado; Martínez Quarta y Marcos Acuña, suspendidos; y Kevin Castaño y Matías Galarza, convocados a las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.