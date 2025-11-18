Uno Entre Rios | Ovación | Alpine

Alpine con nuevo diseño decorativo para Las Vegas

Los Alpine se verán diferentes para el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana. Franco Colapinto dijo que será un “verdadero desafío”.

18 de noviembre 2025 · 17:19hs
Los Alpine lucirán una nueva decoración para las tres últimas fechas de la difícil temporada 2025.

Los Alpine lucirán una nueva decoración para las tres últimas fechas de la difícil temporada 2025.

Alpine presentó el diseño que estará utilizando Franco Colapinto y Pierre Gasly en sus monoplazas este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. La escudería francesa subió a sus redes sociales las imágenes del monoplaza de Colapinto con un diseño mayormente rosa con detalles en azul. En esta oportunidad, tendrán el color de su patrocinador Best Water Technology (BWT).

Alpine
Los Alpine van por un decoroso cierre de año.

Los Alpine van por un decoroso cierre de año.

La escudería de Enstone, que suele jugar con el equilibrio entre azul y rosa, correrá en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi con una combinación de colores modificada en el A525 de Pierre Gasly y Franco Colapinto. Los pontones se han vuelto completamente rosas y las llantas llevan adhesivos inspirados en una mesa de ruleta, algo apropiado para la próxima carrera en Las Vegas, con letras en los recuadros que forman las palabras Casino Mood.

Colapinto y su labor en Brasil.

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

Franco saludado en Interlagos por sus fans. Max Verstappen sufrió una penalización por ajustes y largara desde pitlane en el GP de Brasil. Franco Colapinto largará un puesto adelante 

Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

Aunque el equipo ocupa el décimo y último lugar en el campeonato de constructores, Alpine viaja con buenas sensaciones a la ciudad estadounidense del juego. Durante el fin de semana al sprint en San Pablo, Gasly terminó dos veces en los puntos: fue octavo en la carrera sprint y llegó décimo en el Gran Premio.

Qué dijo Franco Colapinto previo a Las Vegas

En la previa Colapinto comentó: "El fin de semana en San Pablo estuvo lleno de desafíos de mi lado del garaje, pero fue bueno contar con un paquete más competitivo, capaz de luchar por los puntos, como lo hizo Pierre en la Sprint y en el Gran Premio. Eso nos ofrece mucho material para analizar, y espero que podamos aprovecharlo en las tres últimas carreras, ya que sería bueno recuperar sensaciones similares".

"Aun así, viví un gran momento. Fue estupendo poder anunciar mi renovación con el equipo para 2026. No había mejor lugar que Sudamérica para hacerlo, y agradezco a los aficionados brasileños por el recibimiento increíble que me dieron. Tengo muchas ganas de iniciar esta próxima campaña juntos, pero antes de eso, tenemos los tres compromisos finales de 2025, empezando por Las Vegas esta semana", expresó.

"Este circuito es claramente uno de los puntos fuertes de la temporada, y pocos pilotos en la historia pueden decir que han competido en el famoso Strip de Las Vegas. Por eso estoy encantado de volver allí por segundo año consecutivo. Las condiciones serán un verdadero desafío, entre los horarios y la bajada de las temperaturas en el desierto, un factor que seguramente tendrá un impacto en nuestra preparación. Trabajaremos incansablemente para extraer el máximo de este fin de semana que marca la recta final de la temporada", finalizó.

