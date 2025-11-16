Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Tras ganar el Superclásico, el Xeneize recibe al Matador en La Bombonera con el objetivo de culminar la primera fase del torneo local como líder de la Zona A.

16 de noviembre 2025 · 09:49hs
Boca recibe a Tigre este domingo a las 20:15 en La Bombonera, por la 16ª jornada del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene envalentonado tras ganar 2-0 el Superclásico ante River y sellar su pasaje a la próxima Copa Libertadores, buscará ante su público asegurar el primer puesto de la Zona A.

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un momento formidable con tres triunfos consecutivos: se impuso 3-1 a Barracas Central, luego 2-1 a Estudiantes de forma agónica, y culminó la racha con el 2-0 sobre River. Estas tres victorias le permitieron trepar a la cima de la Zona A con 26 puntos.

Para el duelo ante Tigre, el técnico realizará dos modificaciones obligadas y estratégicas. Lautaro Di Lollo será baja por acumulación de la quinta amarilla, y su puesto será ocupado por Nicolás Figal, quien regresará a la titularidad tras cuatro meses de inactividad. Además, Milton Giménez será reservado (tiene cuatro amarillas y una más lo marginaría de los playoffs), por lo que en su lugar ingresará Ander Herrera, que mostró un gran rendimiento en los últimos partidos.

El panorama de clasificación es ideal para el Xeneize. Si Boca le gana a Tigre (cuarto con 22 puntos), nadie podrá arrebatarle el primer puesto de la Zona A. Un empate también resultaría prácticamente definitorio, dado que Unión debería superar a Belgrano por una diferencia de ocho goles, mientras que una derrota solo lo haría caer al segundo lugar ante una victoria santafesina o una utópica goleada de Central Córdoba sobre Banfield.

Por su parte, el conjunto comandado por Diego Dabove se encuentra en el cuarto puesto de la Zona A y llega tras una victoria por la mínima (1-0) ante Estudiantes. Tigre ostenta una racha de más de dos meses sin perder; su última derrota fue a principios de septiembre (1-3 ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina). Además, está muy cerca de abrochar su clasificación la próxima Sudamericana.

En ese lapso, el equipo de Victoria disputó 8 partidos, con 3 victorias y 5 empates. Su última caída en el Torneo Clausura ocurrió a finales de agosto frente a Banfield, cuando cayó por 0-1 en el Florencio Sola. Ahora buscará dar la sorpresa en La Bombonera.

La formación de Boca vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Tigre vs. Boca, por el Torneo Clausura

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

Los datos de Boca vs. Tigre, por el Torneo Clausura

  • Hora: 20.15.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Estadio: La Bombonera.
