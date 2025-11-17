Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 18

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

El grave accidente fue en un sector no habilitado de la autovía de la Ruta 18, en el kilómetro 207, en San Salvador. Iban cuatro personas arriba de la moto.

17 de noviembre 2025 · 19:06hs
El accidente ocurrió en el kilómetro 207 de la Ruta 18.

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes, alrededor de las 16.40, en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207, en un sector que aún no se encuentra habilitado al tránsito, en el departamento San Salvador.

Los datos del accidente en la Ruta 18

De acuerdo con los primeros datos, una motocicleta Guerrero Trip gris cayó mientras circulaba por la traza en construcción. En el lugar fue hallado el conductor, un hombre de 47 años, con domicilio en San Salvador, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local para su atención.

A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto en el Centro de Salud Corrales.

Antes de la llegada de la Policía, al menos tres personas que viajaban en la moto habían sido llevadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Se trataba de la hija mayor de edad del conductor, una menor de edad y una bebé de nueve meses, todas con lesiones producto de la caída. Pero la bebé debió ser derivada al Hospital Masvernat de Concordia donde constataron que presentaba un traumatismo grave de cráneo.

En tanto, los demás ocupantes fueron evaluados por personal médico por las lesiones sufridas.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal de San Salvador, mientras que en el lugar trabajó personal de Criminalística y Sumariante, recopilando información y realizando peritajes para determinar la mecánica del accidente, ya que el sector donde ocurrió la caída no está habilitado al tránsito.

En grave estado

Luego de ser evaluada en el nosocomio con sede en Concordia pero de relevancia regional, se reportó –ya entrada la noche de este lunes– que la beba se encuentra con un cuadro de gravedad, por lo que "quedó en la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica para seguimiento y evolución", indicó diario Río Uruguay.

Ruta 18 San Salvador accidente
