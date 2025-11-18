Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

La Sub 19 del CAE superó a CUNE por 3 a 0 en la final y obtuvo el ascenso. UNO habló con la mejor arquera y la más goleadora del campeonato.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

18 de noviembre 2025 · 17:58hs
Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

El hockey sobre césped entrerriano volvió a celebrar. La categoría Sub 19 del Club Atlético Estudiantes de Paraná se consagró campeona del Regional NEA de Clubes B, que se disputó en Rosario, y logró el ascenso al Regional A, la instancia más competitiva de la región. Con un rendimiento firme, compacto y sin fisuras, el CAE cerró una campaña perfecta venciendo en la final a CUNE (Club de la Universidad del Nordeste) por un contundente 3 a 0 en el Estadio Mundialista, uno de los escenarios más prestigiosos del país.

El equipo Albinegro llegó a la definición con la convicción de quienes sienten que están listas para dar un salto importante. Desde el primer partido demostraron dominio, solidez defensiva y una capacidad ofensiva sostenida que les permitió llegar al encuentro decisivo con confianza plena. El ascenso, buscado y trabajado durante todo el año, se transformó en realidad tras una actuación colectiva que quedará grabada en la historia del club.

El título no solo reflejó el poderío grupal, sino también el nivel individual de tres jugadoras que fueron distinguidas en el torneo: Paz Raiteri, goleadora del certamen; Valentina Bruera, elegida mejor arquera; y Rocío Araceli Heintze, destacada como mejor jugadora de la final.

Estudiantes hockey sobre cesped 2
Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

En diálogo con UNO, Raiteri y Bruera repasaron cómo vivieron el torneo, qué significaron estos logros y qué lugar ocupa el hockey en sus vidas.

Valla invicta en la final

Con apenas 16 años, Valentina Bruera se ganó un lugar entre las figuras del torneo. Su seguridad bajo los tres palos, sumada a la solidez que mostró el equipo en cada partido, la llevó a ser elegida como la mejor arquera del certamen. La final fue para ella un momento tan esperado como trabajado. Sobre el encuentro decisivo, confesó haberlo vivido con calma y determinación.

“Estaba bastante tranquila. Ya veníamos imaginando la final desde el principio del torneo porque era nuestro objetivo. La preparamos desde el día anterior, analizando nuestro juego y el del rival. Por suerte marcamos en los primeros minutos y logramos marcar la diferencia desde el inicio, lo que nos permitió mantener un poco más de calma el resto del partido”, expresó.

El rendimiento del CAE fue tan sólido que Valentina casi no pasó sobresaltos durante el campeonato. “Por suerte nos fue muy bien en el torneo y casi no tuvimos llegadas al área. No tuve momentos muy claros; hubo pocos tiros directos, pero supimos taparlos bien y mantuvimos el arco en cero durante todo el torneo”, remarcó.

Aun así, escogió un momento preciso como el más determinante: una atajada en el debut ante Universitario “B”. “Ya íbamos 3-0 arriba y me tocó entrar en el segundo tiempo. Ellas entraron con pelota controlada al área y una de mis compañeras bajó el palo para tapar, lo que hizo que la pelota se elevara. Llegué con las manoplas sobre el travesaño y después me tiré para cubrir el rebote en el segundo palo”, recordó sobre la jugada que terminó de encaminar la confianza del plantel.

Estudiantes hockey sobre cesped 5

El premio a mejor arquera la sorprendió y la emocionó. “Fue un premio muy importante para mí. Estoy muy orgullosa y creo que fue un incentivo para seguir esforzándome en el torneo local con mi categoría (Sub 16) y también con la Sub 19 cuando me toque. No me lo esperaba; incluso estaba mirando para otro lado cuando nombraron a la ganadora, y mis compañeras me avisaron que habían dicho mi nombre”, contó entre risas.

La joven, que comenzó a jugar al hockey a los 4 años, pero empezó a atajar recién en 2021, define al deporte como una parte esencial de su rutina. “Para mí es una segunda casa el club, y el hockey representa mucho en mi vida. No solo es algo importantísimo en la rutina, sino que ya es algo que no puedo NO hacer; los días que no entreno es raro no tener algo que hacer o no ir al club”, afirmó.

Sobre lo que viene, Bruera no oculta su ambición: “Principalmente, quedar en la línea negra el año que viene y, obvio, después debutar en la primera del club y seguir entrenando con las de plantel superior. Además, seguir sumando experiencias y ganando oportunidades con el deporte”.

Estudiantes hockey sobre cesped 3
Rocío Heintze, Paz Raiteri y Valentina Bruera

Rocío Heintze, Paz Raiteri y Valentina Bruera

La goleadora del torneo

Paz Raiteri, de 17 años, fue la responsable de gran parte del poderío ofensivo del CAE en el Regional. Con 11 goles convertidos —aunque por un error de planilla sólo le figuraron 10— se transformó en la goleadora del certamen. “Creo que jugué un buen torneo, siempre enfocada en lo que yo tenía que hacer y en cómo servirle a mis compañeras. Terminé el Regional con 11 goles, pero hubo un error de planilla que hizo que me anoten 10”, explicó.

Su torneo, según cuenta, empezó a tomar forma desde el primer gol. “Siento que el rumbo de mi torneo lo marcó el primer gol que hice. Empezando desde el primero para adelante, así pude meter más. Siempre en estos torneos me pongo como objetivo hacer por lo menos un gol por partido, soy una persona a la que le encanta meter goles”, señaló.

La definición fue un trabajo planificado: “La mayoría de los goles los metí de desvío; es un tipo de definición que trabajamos durante todo el año. En la charla de inicio nos pusimos el objetivo de que siempre haya alguien parada en el segundo palo”.

Estudiantes hockey sobre cesped 4
La Sub 19 del CAE superó a CUNE por 3 a 0 en la final y obtuvo el ascenso.

La Sub 19 del CAE superó a CUNE por 3 a 0 en la final y obtuvo el ascenso.

La final contra CUNE también la marcó emocionalmente. “Nos sentíamos muy confiadas todas, sin desconcentrarnos de lo que queríamos lograr. Lo viví muy emocionada ya que son de mis últimos partidos con el club y dejar una marca de esa racha de goles para el equipo me emocionó mucho”, confesó. Pero destacó que su aporte no pasa solo por convertir: “Fue más de correr en los bloqueos, tirar siempre para adelante teniendo la cabeza fría, sin frustrarse cuando no sale algo. Creo que en eso se basa mi aporte en los partidos más que nada”.

La delantera también resaltó la fuerza del grupo, clave para su producción. “Todos los goles que hago son gracias a mi equipo. Nunca hago goles de jugadas solitarias y creo que eso es lo que nos permite destacarnos a todas. Siempre ponemos el equipo por sobre cada jugadora”, afirmó con convicción. Por eso, cuando tuvo que dedicar su premio, no dudó: “Se lo dedico a mi equipo, es lo menos que puedo hacer por ellas. Yo solo empujo la bocha, pero todo el resto de la jugada es de ellas”.

Paz juega al hockey desde hace 13 o 14 años y el deporte, asegura, la formó como persona. “Representa todo para mí. Es la razón de aprender a autoexigirme, a ser responsable, comprometida, a tener empatía, a ser resiliente, a tener ganas de más cuando logro algo”, describió. Su 2026 la encontrará en una nueva etapa: “Me voy a ir del club por estudio y lo voy a usar más como un hobby, pero sé que voy a buscar la manera de jugar en algún lado”.

La Sub 19 del CAE superó a CUNE por 3 a 0 en la final y obtuvo el ascenso

Estudiantes hockey sobre cesped 1
Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

Estudiantes Regional arquera Rosario
Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

