El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná y el colectivo “Artistas para el pueblo” lanzaron una nueva edición de remeras en el marco del proyecto sociolaboral #PoneteLaCamiseta. La propuesta surge del trabajo conjunto entre el Área de Comunicación del hospital y el grupo de artistas, conocido por sus estampas con poesía visual que dialogan con la cultura, el territorio y lo popular.

La campaña incorpora la frase “ Encontrarnos y reinventar el entusiasmo ”, una consigna que busca poner en valor el encuentro y las prácticas que fortalecen los vínculos comunitarios. En un contexto marcado por la fragmentación social y el aumento de la precarización de la vida cotidiana, la iniciativa apunta a visibilizar la importancia de sostener espacios de participación y deseo.

El equipo creativo desarrolló cuatro frases que integran las nuevas estampas: “Existir/Resistir”, “Que encontrarnos no sea un privilegio”, “El deseo como motor” y “Colectivamente”. Las remeras, disponibles en distintos colores y diseños, se venden a $25.000. Además, se pueden adquirir otros productos como botellas deportivas, calcomanías, mates y tazas de cerámica.

El proyecto #PoneteLaCamiseta nació en 2015 con el propósito de generar ingresos para personas usuarias del hospital y, al mismo tiempo, promover acciones de sensibilización sobre salud mental. Desde entonces, las producciones se transformaron en una forma de presencia activa en el espacio público, como gesto de diálogo e interpelación hacia la comunidad.

Para adquirir los productos o difundir la campaña, se puede escribir al WhatsApp 343-5142804, al Instagram @hesm_parana o al Facebook del Hospital Escuela de Salud Mental. También es posible acercarse al Área de Comunicación.