Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

"Frigerio y su gente no son entrerrianos, nos endeudan con cada medida de gobierno y un día se volverán a sus casas a Buenos Aires, y nos dejarán las deudas para nosotros y las futuras generaciones. Mientras tanto, digo lo que otros callan, y enfrento al poder de todos los funcionarios, sus militantes, sus medios, y sus activistas reales o ficticios en redes sociales, y sus veladas o reales amenazas contra mí persona. Saludos", con las redes sociales como espacio donde se plantea la discusión, Marcelo Casaretto, ex diputado nacional por el Frente de Todos lanzó una nueva ofensiva contra el gobernador Rogelio Frigerio y sus funcionarios. Horas antes el ministro de de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, le había dedicado un posteo sin mencionarlo. Los planteos se centran en la adquisición de deuda para la compra de patrulleros.