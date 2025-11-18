Airbag llega al Hipódromo de Rosario: últimas entradas disponibles

Uno Entre Rios | Escenario | Airbag

Airbag se presentará el viernes 28 de noviembre, a las 21, en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el Parque Independencia

18 de noviembre 2025 · 17:33hs
Airbag se presentará el viernes 28 de noviembre, a las 21, en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el Parque Independencia. La banda regresa a la ciudad apenas cuatro meses después de agotar dos funciones en el Salón Metropolitano y prepara un espectáculo al aire libre con mayor capacidad y una producción renovada. Las entradas continúan a la venta en Tuentrada.com.

El ingreso al predio se habilitará a las 18.30. La producción informó que podrán asistir menores a partir de 5 años, siempre acompañados por un padre, madre o tutor y con su entrada correspondiente. Los menores de esa edad no podrán ingresar. La propuesta marca un nuevo paso en la relación del grupo con el público rosarino y se anuncia como uno de los conciertos más convocantes de la temporada.

Además, se estableció un cupo especial para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Podrá solicitarse a partir del 28 de octubre por correo electrónico a [email protected], enviando copia del CUD oficial y del DNI. La asignación quedará sujeta a la disponibilidad y capacidad del lugar.

