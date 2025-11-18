San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

El presidente municipal de San José Gustavo Bastian, habló sobre la iniciativa que permitiría instalar una planta de e-combustibles en Paysandú –a 3,5 km de Colón- y la participación de los intendentes en la segunda movilización hacia el puente Artigas que se realizó este domingo.

“Esta es una cuestión que nos compete y perjudica a todos los ciudadanos del departamento Colón, y diría a los entrerrianos. Hoy no solo está siendo amenazado el turismo, sino también el ambiente, la producción y el desarrollo de nuestras comunidades”, dijo a Radio 12 de Colón.

“Lo charlamos con los intendentes del departamento y ayer (domingo) coincidimos en estar presentes todos. Desde la política le tenemos que dar un gesto a la sociedad de cuán grave sería esta situación y lo que nos va a perjudicar. Más allá de las diferencias partidarias o políticas, está el compromiso con la sociedad”.

Relocalización

Refiriéndose al mega emprendimiento de HIF Global, señaló: “Nadie está pidiendo que no se haga la inversión en Uruguay, que es muy importante; son 6 mil millones de dólares, casi la mitad de lo que el Fondo Monetario Internacional le dio esta última vez a Milei. Pero lo que estamos pidiendo es la relocalización de la planta, que no se haga a la vera del río Uruguay”.

“Es muy riesgoso. Se lo tiñe con esto del ‘hidrogeno verde’, pero hay que llamarlo por su nombre: es una refinería de combustible. En provincia de Buenos Aires hay una cerca de Campana, que cuando uno está en el puente de Zárate la puede visualizar; están las chimeneas prendidas con el fueguito arriba. Eso es lo que va a pasar acá: es un impacto visual, ecológico negativo para el desarrollo productivo y turístico”. “Nos tiene que llamar a todos a un estado de alerta y movilización permanente para que se relocalice”, concluyó Bastian, según reprodujo el sitio El Entre Ríos.