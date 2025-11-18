Uno Entre Rios | Escenario | Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

La coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, Julia Acosta, remarcó que la obra de Fernando Kosiak “cumplió todos los requisitos formales”.

18 de noviembre 2025 · 11:49hs
Julia Acosta

Julia Acosta, coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, respaldó a Fernando Kosiak.
Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

La coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes (organismo que realizó la convocatoria), Julia Acosta, remarcó que la obra de Fernando Kosiak “cumplió todos los requisitos formales”. Es en relación al debate originado tras otorgarle el Primer Premio en la categoría Arte Textil. También sumaron sus argumentos integrantes del Jurado.

La polémica surgió tras las críticas formuladas por el escenógrafo y artista plástico Raúl Albanece, quien sostuvo que la obra del responsable del Centro Cultural Juan L. Ortiz, de Paraná, era la misma que la presentada el año pasado y que recibió una mención. A la que se le sumó el escritor entrerriano Mario Villagra, quien expresó su indignación en redes. A estas dos voces se le sumaron otros artistas, con pronunciamientos a favor y en contra.

crece la polemica: premiaron una obra ya presentada antes, lo cual contradice el reglamento

Crece la polémica: "Premiaron una obra ya presentada antes, lo cual contradice el reglamento"

diana ramundey llega por primera vez a parana

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

El respaldo de Acosta

“La pieza Flor Entrerriana: Primer Brote es una obra bordada sobre tela donde se representan cuerpos queer, flores y palabras, según declara el artista. La misma se va construyendo cuadro por cuadro y en la unión de éstos, el relato cobra sentido”, introdujo Acosta, quien tiene una reconocida trayectoria como artista y gestora cultural en la provincia.

Luego, señaló que en lo que respecta a la postulación en Arte Textil, la pieza “cumplió con todos los requisitos formales” establecidos en el reglamento. Y agregó que el artista, en su memoria conceptual, argumentó “el carácter de obra procesual y en crecimiento, lo que podríamos denominar un work in progress, una obra que se va completando a medida que el artista agrega, quita, superpone, otros bordados, otras capas de sentido”. Esta argumentación, según Acosta, es suficiente para ser considerada una obra nueva. “La resignificación es una operación posible dentro del arte contemporáneo y usada de diversas formas, ya sea utilizando una obra ya realizada, objetos cotidianos o espacios naturales y urbanos”, sostuvo.

La obra de la polémica

Obra de Fernando Kosiak
La obra recibió una mención en 2024 y el primer premio en 2025.

La obra recibió una mención en 2024 y el primer premio en 2025.

LEER MÁS: Crece la polémica: "Premiaron una obra ya presentada antes, lo cual contradice el reglamento"

Acosta destacó la conformación del Jurado, integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes), profesionales de amplia trayectoria en el campo artístico. También la alta participación federal que tuvo la convocatoria (se postularon más de 270 obras), la posibilidad de darle continuidad a un premio con tradición en la provincia y el trabajo en equipo del personal del Museo durante los meses previos.

Polémica por el premio a Fernando Kosiak

Por último, puso en valor que la actual gestión de cultura provincial impulsó el primer Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, abrió el primer Centro Experimental de Artes Contemporáneas de Entre Ríos (AURA) y sumó la Sala Expandida para muestras en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, entre otras iniciativas. “Es una gestión que acompaña la potencia de las artes visuales en la provincia y que propicia en cada uno de estos lugares, el trabajo de los artistas, el acceso del público a las obras y, como en este caso, el debate sobre el presente y el futuro del arte visual entrerriano”, concluyó.

LEER MÁS: Ferny Kosiak respondió a las críticas por la premiación del Salón Provincial de Artes Visuales

La palabra del Jurado

Benedetti, Tirner y Toccalino comunicaron sus argumentos: “Desde nuestro lugar analizamos todas las piezas presentadas en cada disciplina con la rigurosidad que nos compete. El artista Fernando Kosiak presentó su obra con un texto claro, donde explicaba el procedimiento y sus intenciones. Su trabajo nos pareció muy interesante, desde el lenguaje, la factura técnica y la evolución conceptual, como pieza transformada... plantando la pregunta, ¿cuándo finaliza una obra? Seguramente, una pregunta que se habrán realizado muchos artistas en su proceso productivo. La obra no es la misma, es otra, funciona en otro tiempo, con otras características”.

Fernando Kosiak Bellas Artes apoyo
Noticias relacionadas
Pity Álvarez vuelve a los escenarios: fecha confirmada para su regreso en Córdoba.

Pity Álvarez vuelve a los escenarios: fecha confirmada para su regreso en Córdoba

Eduardo Kloster en radio La Red Paraná.

A 25 años de "La Brújula de Viajes", Eduardo Kloster repasa el camino recorrido

Alex Caniggia volvió a tratar de Peppa Pig a Wanda Nara y reavivó el escándalo.

Alex Caniggia volvió a tratar de "Peppa Pig" a Wanda Nara y reavivó el escándalo

impresionante caida del escenario principal obligo a suspender la fiesta de disfraces

Impresionante caída del escenario principal obligó a suspender la Fiesta de Disfraces

Ver comentarios

Lo último

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Ultimo Momento
Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

Fallo de internet afecta a la red X y múltiples sitios web

Fallo de internet afecta a la red X y múltiples sitios web

Policiales
Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Ovación
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

La provincia
Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Compra de patrulleros: Nos dejarán las deudas para nosotros, dijo Marcelo Casaretto

Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Compra de patrulleros: garcas fracasados disparó Néstor Roncaglia

Compra de patrulleros: "garcas fracasados" disparó Néstor Roncaglia

Dejanos tu comentario