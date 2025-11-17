Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Una tragedia se registró en Paraná cuando un hombre de 81 años perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente tres metros.

17 de noviembre 2025 · 22:44hs
A pesar de los esfuerzos médicos

A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto en el Centro de Salud Corrales.

Una tragedia se registró en Paraná este lunes por la tarde, cuando un hombre de 81 años perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente tres metros mientras realizaba tareas de pintura en su vivienda.

El hecho ocurrió en la casa de la víctima, ubicada en la intersección de las calles Miguel David y Mario Luna, en un barrio residencial de la capital entrerriana. El hombre, que no fue identificado públicamente, subió al techo de su hogar para realizar tareas de mantenimiento en la estructura, pero sufrió un accidente fatal que le costó la vida.

Arribaron a Paraná los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre.

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

parana: autos varados, arboles caidos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

El hombre fue encontrado por sus familiares en el suelo, gravemente herido tras la caída. En estado de emergencia, los allegados lo trasladaron rápidamente al centro de salud de referencia "Arturo Oñativia" (Corrales), pero a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto poco después de llegar.

La caída fue tan violenta que las heridas que sufrió fueron fatales, lo que llevó a su inmediata derivación, donde finalmente se confirmó su deceso. Ante esta situación, las autoridades intervinieron y se dio parte a la fiscalía en turno para esclarecer las circunstancias del accidente.

Paraná hombre Tragedia
Noticias relacionadas
Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Daniel Scioli estará este viernes en Paraná y se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio. 

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza recibió de la empresa Quanta un banco de tapitas recicladas, y ahora juntan más para conseguir una mesa

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza transforma tapitas en obras solidarias

trabajos en cano de agua: explosion en parana sorprendio a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ver comentarios

Lo último

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Ultimo Momento
Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Policiales
Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Ovación
Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Cruces de octavos Clausura 2025: así quedó el cuadro de la Liga Profesional

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

La provincia
Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Dejanos tu comentario