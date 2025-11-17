Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Una tragedia se registró en Paraná cuando un hombre de 81 años perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente tres metros.

Una tragedia se registró en Paraná este lunes por la tarde, cuando un hombre de 81 años perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente tres metros mientras realizaba tareas de pintura en su vivienda.

El hecho ocurrió en la casa de la víctima, ubicada en la intersección de las calles Miguel David y Mario Luna, en un barrio residencial de la capital entrerriana. El hombre, que no fue identificado públicamente, subió al techo de su hogar para realizar tareas de mantenimiento en la estructura, pero sufrió un accidente fatal que le costó la vida.

El hombre fue encontrado por sus familiares en el suelo, gravemente herido tras la caída. En estado de emergencia, los allegados lo trasladaron rápidamente al centro de salud de referencia "Arturo Oñativia" (Corrales), pero a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto poco después de llegar.

La caída fue tan violenta que las heridas que sufrió fueron fatales, lo que llevó a su inmediata derivación, donde finalmente se confirmó su deceso. Ante esta situación, las autoridades intervinieron y se dio parte a la fiscalía en turno para esclarecer las circunstancias del accidente.