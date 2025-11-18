Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 18

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Este martes se confirmó la muerte de la bebé que cayó de una moto en la Ruta Nacional Nº 18. El accidente ocurrió el lunes por la tarde.

18 de noviembre 2025 · 09:24hs
El accidente ocurrió en el kilómetro 207 de la Ruta 18.

Este martes la comunidad de San Salvador amaneció con una noticia profundamente lamentable. Una tragedia vial ocurrida en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207 —en un tramo aún no habilitado para la circulación— terminó arrebatando la vida de una bebé de nueve meses. El accidente, que involucró a una motocicleta Guerrero Trip gris en la que viajaba una familia, se registró en horas de la tarde del lunes y dejó como saldo múltiples personas heridas y un desenlace fatal que conmociona a toda la región.

El accidente ocurrió cerca de las 16:40, cuando la moto, que circulaba por una zona en construcción, perdió el control y se desplomó. A bordo de la moto viajaban el conductor, un hombre de 47 años, su hija mayor de edad, una menor de edad y la bebé. Tras la caída, las víctimas fueron rápidamente trasladadas a hospitales cercanos en vehículos particulares y ambulancias.

El accidente

El conductor de la moto, identificado como residente de San Salvador, fue trasladado al hospital local con lesiones de consideración. En tanto, su hija mayor y la menor de edad fueron llevadas al Hospital San Miguel de San Salvador. Sin embargo, la situación más grave involucró a la bebé de nueve meses, quien sufrió un traumatismo grave de cráneo. Debido a la gravedad de las lesiones, la pequeña fue derivada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en la ciudad de Concordia.

Desafortunadamente, esta mañana se conoció la desgarradora noticia del fallecimiento de la bebé, quien no logró superar las heridas sufridas en el accidente.

