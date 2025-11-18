Uno Entre Rios | Ovación | Liga Profesional

Liga Profesional oficializó el programa de octavos de final del Torneo Clausura

Boca enfrentará a Talleres por los playoffs de la Liga Profesional el próximo domingo en La Bombonera. Racing-River se jugará el lunes en Avellaneda.

18 de noviembre 2025 · 13:45hs
La Liga Profesional de Fútbol confirmó este martes el programa de encuentros correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. La actividad comenzará el próximo sábado y se extenderá hasta el miércoles 26 de noviembre.

Los primeros enfrentamientos se llevarán a cabo el sábado. En el primer encuentro del día, Vélez recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 20, mientras que solo unas horas después, a las 22 Central Córdoba de Santiago del Estero jugará ante San Lorenzo.

La fecha se jugará durante el fin de semana.

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

El turno para Boca y River

La actividad continuará el domingo, cuando Rosario Central reciba a Estudiantes de La Plata a partir de las 17.30. Este encuentro será una reedición del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura, ya que el Canalla también había terminado primero y el Pincha octavo. En aquella ocasión, el equipo rosarino se impuso por 2-0.

Más tarde, a las 20, será el turno de Boca, que tuvo un gran final de fase regular para terminar primero en la Zona A. Su rival será Talleres de Córdoba, que consiguió una buena regularidad en las últimas fechas para meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

Los restantes juegos de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

El lunes será un día cargado de actividad, ya que se disputarán tres partidos casi uno detrás del otro. Primero se enfrentarán a las 17 Deportivo Riestra y Barracas Central. Más tarde, a las 19.30, se vendrá el plato fuerte de los octavos de final, cuando Racing reciba a River en busca de cortar con su mala racha ante el equipo de Núñez. Finalmente, a las 22, Unión jugará en Santa Fe ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último partido correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura se disputará el miércoles, cuando Lanús reciba a Tigre a las 21.30. La fecha de este encuentro se debe a que el Granate disputará el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil.

El cronograma de playoffs del Torneo Clausura

Sábado:

20: Vélez – Argentinos Juniors

22: Central Córdoba (Santiago del Estero) – San Lorenzo

Domingo

17.30: Rosario Central – Estudiantes (La Plata)

20: Boca – Talleres (Córdoba)

Lunes:

17: Deportivo Riestra – Barracas Central

19.30: Racing – River

22: Unión (Santa Fe) – Gimnasia (La Plata)

Miércoles :

21.30: Lanús – Tigre a las 21:30

Liga Profesional Boca River Playoffs
