Indec: la inflación mayorista registró una leve suba en octubre

El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. Este número estuvo influenciado por la suba en productos nacionales.

El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,1% en octubre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”. Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%.

El Indec informó la inflación de octubre: fue del 2,3%

En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

- Productos nacionales con mayor incidencia positiva

- Productos agropecuarios (0,51%).

- Alimentos y bebidas (0,31%).

- Productos refinados del petróleo (0,22%).

- Tabaco (0,11%).

Mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

Indec

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.