Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la inflación mayorista registró una leve suba en octubre

El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. Este número estuvo influenciado por la suba en productos nacionales.

18 de noviembre 2025 · 17:52hs
El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1

El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. 

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,1% en octubre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

LEER MÁS: El Indec informó la inflación de octubre: fue del 2,3%

Detalles brindados por el Indec

El aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”. Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%.

Según el Indec, una familia tipo necesitó la suma de $1.213.798,81 para no ser pobre.

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

El Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,3%. 

El Indec informó la inflación de octubre: fue del 2,3%

En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

- Productos nacionales con mayor incidencia positiva

- Productos agropecuarios (0,51%).

- Alimentos y bebidas (0,31%).

- Productos refinados del petróleo (0,22%).

- Tabaco (0,11%).

Mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

Indec

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Indec Inflación Octubre
Noticias relacionadas
El dólar oficial subió $10 con relación al lunes y cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

Fue confirmado procesamiento de Alberto Fernández  por la causa Seguros.

Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

destituyeron a la jueza julieta makintach por el escandalo en el juicio por maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

fallo de internet afecta a la red x y multiples sitios web

Fallo de internet afecta a la red X y múltiples sitios web

Ver comentarios

Lo último

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Ultimo Momento
Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Policiales
Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ovación
Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

La provincia
El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Compra de patrulleros: Nos dejarán las deudas para nosotros, dijo Marcelo Casaretto

Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Dejanos tu comentario