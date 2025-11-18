Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

El camión sospechado de haber intervenido en el siniestro de la Autovía 18, en San Salvador, fue localizado en Villaguay y quedó secuestrado.

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, junto con la División Operaciones y Seguridad Pública de la Departamental policial San Salvador, hallaron el camión implicado en el accidente ocurrido este lunes en la Autovía 18.

Este lunes en el kilómetro 207 de la Autovía Nacional 18, en un tramo aún no habilitado al tránsito en el departamento San Salvador.

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Es de recordar que como consecuencia del siniestro, una beba de nueve meses falleció este martes a raíz de las graves lesiones sufridas. El accidente fue a la altura del kilómetro 207, en un tramo que todavía no está habilitado al tránsito en San Salvador.

En tanto que se informó desde la Policía de Entre Ríos que los uniformados llevaron adelante una serie de tareas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto que habría seguido el camión sospechado. Ese trabajo permitió orientar la búsqueda hacia las ciudades de Villaguay y Concordia.