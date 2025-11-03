Uno Entre Rios | Ovación | River

River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

Con la caída ante Gimnasia (LP), el Millonario alcanzó cuatro derrotas consecutivas como local en el Más Monumental, algo que no sucedía desde 1926.

3 de noviembre 2025 · 17:15hs
River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

River quedó en jaque tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental. El presente del equipo es muy preocupante y lo tiene al borde del abismo, con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 muy complicada. Como muestra de esta realidad, con la cuarta caída seguida como local, el Millonario igualó una racha nefasta que data de 1926.

Es la primera vez en 99 años, cuando el fútbol argentino aún no era profesional, que el club de Núñez pierde cuatro partidos en fila en su casa. En esta ocasión, en el Más Monumental, y los verdugos fueron: Palmeiras (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y Gimnasia; estos últimos tres, rivales muy menores o que viven presentes muy complejos, como el Lobo.

Séfano Di Carlo asumió como presidente de River y pidió a los hinchas que confíen en su gestión, pese al mal momento deportivo del club:

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio salió lesionado.

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

Gallardo 1
River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

Para igualar su peor marca histórica deberá esperar al año que viene, ya que a lo sumo puede perder un partido más en casa. Entre 1905 y 1906, el Millonario cayó en siete oportunidades seguidas como local, cuando todavía jugaba en la Dársena Sur, en La Boca. La marca de 1926 se dio en la histórica cancha de Alvear y Tagle, en Recoleta.

Para Gallardo, obviamente, también es su peor registro. Sin embargo, en 2019 había llegado a acumular tres derrotas seguidas por Liga, cuando perdió en fila con Defensa y Justicia, Unión y Patronato en el inicio del año. Luego, se encaminó y alcanzó incluso la final de la Copa Libertadores, que perdió frente a Flamengo en Lima.

Con muy pocas chances de quedar afuera de los playoffs del Torneo Clausura, a River le queda visitar a Boca el próximo domingo y cerrar la fase regular ante Vélez, en Liniers. Tras eso, el cruce de octavos de final, que seguramente sea de visitante por terminar debajo del cuarto puesto del Grupo B, y lo que pueda afrontar si avanza.

River Más Monumental Gimnasia Millonario
Noticias relacionadas
Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores.

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

Se espera que la participación de los socios de River rompa un récord de votantes en la historia del club.

En River eligen nuevo presidente

Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico.

Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico

Ver comentarios

Lo último

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Ultimo Momento
Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Pescadores es el bicampeón de la Liga Provincial de Mayores Masculina

Pescadores es el bicampeón de la Liga Provincial de Mayores Masculina

Policiales
Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

Accidente en la intersección de Ruta 12 y Nogoyá: dos personas lesionadas

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Ovación
Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel

La provincia
UTA Entre Ríos informó que por el momento no habrá medidas de fuerza

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Dejanos tu comentario