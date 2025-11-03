River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

Con la caída ante Gimnasia (LP), el Millonario alcanzó cuatro derrotas consecutivas como local en el Más Monumental, algo que no sucedía desde 1926.

River quedó en jaque tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental . El presente del equipo es muy preocupante y lo tiene al borde del abismo, con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 muy complicada. Como muestra de esta realidad, con la cuarta caída seguida como local, el Millonario igualó una racha nefasta que data de 1926.

Es la primera vez en 99 años, cuando el fútbol argentino aún no era profesional, que el club de Núñez pierde cuatro partidos en fila en su casa . En esta ocasión, en el Más Monumental, y los verdugos fueron: Palmeiras (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y Gimnasia; estos últimos tres, rivales muy menores o que viven presentes muy complejos, como el Lobo.

Para igualar su peor marca histórica deberá esperar al año que viene, ya que a lo sumo puede perder un partido más en casa. Entre 1905 y 1906, el Millonario cayó en siete oportunidades seguidas como local, cuando todavía jugaba en la Dársena Sur, en La Boca. La marca de 1926 se dio en la histórica cancha de Alvear y Tagle, en Recoleta.

Para Gallardo, obviamente, también es su peor registro. Sin embargo, en 2019 había llegado a acumular tres derrotas seguidas por Liga, cuando perdió en fila con Defensa y Justicia, Unión y Patronato en el inicio del año. Luego, se encaminó y alcanzó incluso la final de la Copa Libertadores, que perdió frente a Flamengo en Lima.

Con muy pocas chances de quedar afuera de los playoffs del Torneo Clausura, a River le queda visitar a Boca el próximo domingo y cerrar la fase regular ante Vélez, en Liniers. Tras eso, el cruce de octavos de final, que seguramente sea de visitante por terminar debajo del cuarto puesto del Grupo B, y lo que pueda afrontar si avanza.