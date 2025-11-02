Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

El Millonario cayó 1-0 con el Lobo en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura, duelo correspondiente a la Zona B. Borja erró un penal en la última.

River Plate volvió a decepcionar en el Más Monumental y cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido cargado de frustraciones y preocupación para el equipo de Marcelo Gallardo. La derrota, válida por la fecha 14 del Torneo Clausura Zona B, dejó al Millonario en una situación comprometida en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El único gol del encuentro lo convirtió Marcelo Torres, exjugador de Boca Juniors, desde el punto de penal a los 10 minutos del segundo tiempo. La infracción fue sancionada tras la intervención del VAR, que corrigió una acción de Juan Portillo sobre Bautista Merlini dentro del área. A partir de allí, el conjunto platense resistió los embates de River, que no logró quebrar la férrea defensa visitante ni capitalizar las ocasiones generadas.

El equipo de Gallardo mostró dominio territorial y posesión de pelota, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. Las variantes ofensivas, con ingresos de Borja, Meza y Lencina, no modificaron el desarrollo. El colombiano tuvo incluso una chance inmejorable desde los doce pasos, pero Nelson Insfrán se lució con una gran atajada al palo izquierdo que selló el resultado. Fue la última pelota del partido tras un penal de Suso a Martínez Quarta.

La noche, además, dejó otra mala noticia: Facundo Colidio se retiró entre lágrimas por una lesión muscular a los 15 minutos del primer tiempo, encendiendo las alarmas de cara al inminente Superclásico frente a Boca Juniors.

El cierre del partido estuvo marcado por los silbidos del público, reflejo del malestar general por el rendimiento del equipo. Gimnasia, que no ganaba en Núñez desde hacía 20 años, festejó un triunfo histórico que le permite tomar aire en su lucha por mantener la categoría.

Para River, en cambio, la caída reabre viejos fantasmas: dudas en el funcionamiento, falta de contundencia y un futuro inmediato que se torna incierto. Gallardo deberá reacomodar rápido las piezas si quiere evitar que el golpe se extienda a una semana decisiva para su ciclo y para las aspiraciones del equipo en la temporada.