Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

El Millonario cayó 1-0 con el Lobo en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura, duelo correspondiente a la Zona B. Borja erró un penal en la última.

2 de noviembre 2025 · 22:52hs
Gimnasia (LP) sorprendió a River en el Más Monumental.

Gimnasia (LP) sorprendió a River en el Más Monumental.

River Plate volvió a decepcionar en el Más Monumental y cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido cargado de frustraciones y preocupación para el equipo de Marcelo Gallardo. La derrota, válida por la fecha 14 del Torneo Clausura Zona B, dejó al Millonario en una situación comprometida en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El único gol del encuentro lo convirtió Marcelo Torres, exjugador de Boca Juniors, desde el punto de penal a los 10 minutos del segundo tiempo. La infracción fue sancionada tras la intervención del VAR, que corrigió una acción de Juan Portillo sobre Bautista Merlini dentro del área. A partir de allí, el conjunto platense resistió los embates de River, que no logró quebrar la férrea defensa visitante ni capitalizar las ocasiones generadas.

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico.

Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico

El equipo de Gallardo mostró dominio territorial y posesión de pelota, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. Las variantes ofensivas, con ingresos de Borja, Meza y Lencina, no modificaron el desarrollo. El colombiano tuvo incluso una chance inmejorable desde los doce pasos, pero Nelson Insfrán se lució con una gran atajada al palo izquierdo que selló el resultado. Fue la última pelota del partido tras un penal de Suso a Martínez Quarta.

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia River 1
Gimnasia (LP) sorprendió a River en el Más Monumental.

Gimnasia (LP) sorprendió a River en el Más Monumental.

La noche, además, dejó otra mala noticia: Facundo Colidio se retiró entre lágrimas por una lesión muscular a los 15 minutos del primer tiempo, encendiendo las alarmas de cara al inminente Superclásico frente a Boca Juniors.

El cierre del partido estuvo marcado por los silbidos del público, reflejo del malestar general por el rendimiento del equipo. Gimnasia, que no ganaba en Núñez desde hacía 20 años, festejó un triunfo histórico que le permite tomar aire en su lucha por mantener la categoría.

LEER MÁS: Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Para River, en cambio, la caída reabre viejos fantasmas: dudas en el funcionamiento, falta de contundencia y un futuro inmediato que se torna incierto. Gallardo deberá reacomodar rápido las piezas si quiere evitar que el golpe se extienda a una semana decisiva para su ciclo y para las aspiraciones del equipo en la temporada.

Gimnasia River Plate Marcelo Gallardo Millonario
Noticias relacionadas
La asamblea de Gimnasia terminó con incidentes.

Escándalo en Gimnasia: piñas, sillazos y botellazos en la asamblea

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Ver comentarios

Lo último

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Ultimo Momento
Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Policiales
Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Ovación
Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

La provincia
Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Dejanos tu comentario