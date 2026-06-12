Uno Entre Rios | La Provincia | niebla

Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos se encuentra con alerta violeta por la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes.

12 de junio 2026 · 08:44hs
Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos se encuentra cubierta por una gran niebla. Esta situación la deja en alerta nivel violeta debido a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes.

El SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla para toda la provincia de Entre Ríos. 

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas.

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Este fenómeno meteorológico provoca una reducción significativa de la visibilidad, aumentando notablemente el riesgo en la circulación vial en todo el territorio provincial.

alerta violeta

Recomendaciones ante el alerta por niebla

Ante esta situación, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, Defensa Civil solicitó extremar las precauciones. Aconsejó no salir a la ruta o calles a menos que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno.

Neblina junio 2026

Niebla en Entre Ríos

Si la niebla lo sorprende durante la conducción, aumente la distancia de seguridad entre vehículos y evite bajo cualquier circunstancia sobrepasar a otros automóviles.

Encender las luces bajas y las luces antiniebla del vehículo. Evitar el uso de luces altas, ya que estas pueden encandilar al propio conductor al reflejarse en la niebla. Además, se recomienda adecuar la velocidad a las condiciones de visibilidad actuales de la calzada.

En caso de que la visibilidad sea nula, busque un lugar seguro para estacionar (como estaciones de servicio o paradores). No se detenga sobre las banquinas ni sobre la calzada, ya que representan un alto riesgo de colisión.

niebla Entre Ríos Alerta
Noticias relacionadas
Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta.

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

.OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

Se rechazó una medida que ya tenía oferentes para el inicio de la obra.

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

En Hasenkamp, Rogelio Frigerio inauguró una planta de alimentos balanceados que adhirió al RINI. 

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

Ver comentarios

Lo último

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Victoria Villarruel exige a Manuel Adorni para que se presente en el Senado

Victoria Villarruel exige a Manuel Adorni para que se presente en el Senado

Ultimo Momento
Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Victoria Villarruel exige a Manuel Adorni para que se presente en el Senado

Victoria Villarruel exige a Manuel Adorni para que se presente en el Senado

Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

El horóscopo para este viernes 12 de junio

El horóscopo para este viernes 12 de junio

Policiales
Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Nuevo revés para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Nuevo revés para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Paraná: confirman que el hombre muerto tiene heridas compatibles con arma blanca

Paraná: confirman que el hombre muerto "tiene heridas compatibles con arma blanca"

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Ovación
Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

La provincia
Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

Dejanos tu comentario