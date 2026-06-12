El exentrenador infantil de Marcos Senesi destacó su talento y calidad humana

Luca Marcogiuseppe, formador de Senesi en Concordia, destacó que el defensor de la Selección sobresalía tanto por sus condiciones futbolísticas como por su calidad humana.

Luca Marcogiuseppe, entrenador que tuvo a cargo la formación el concordiense Marcos Senesi en las divisiones infantiles del Club Salto Grande, recordó los años compartidos con el actual defensor de la Selección Argentina (convocado para el Mundial 2026) y aseguró que, además de sus condiciones futbolísticas, siempre se destacó por su calidad humana.

El técnico explicó que trabajó con Senesi entre los ocho y los doce años, antes de que el futbolista iniciara su camino en las divisiones inferiores de San Lorenzo. “Compartimos varios años, torneos, viajes y muchas experiencias. Fueron momentos muy importantes de su etapa formativa”, señaló a diario Río Uruguay.

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Marcogiuseppe consideró que la llegada de un jugador concordiense a la máxima cita del fútbol mundial representa un hecho extraordinario, teniendo en cuenta la enorme cantidad de chicos que practican este deporte y las escasas probabilidades de alcanzar el profesionalismo.

“Siempre les decía a los padres que la posibilidad existe para todos, pero la probabilidad es muy baja. En aquel momento hablábamos de que apenas un pequeño porcentaje de los jugadores que estaban en AFA llegaban al fútbol profesional, y nosotros ni siquiera estábamos dentro de ese ámbito”, recordó.

Sin embargo, destacó que aquella categoría del Club Salto Grande terminó siendo una excepción. “De ese grupo surgieron Marcos Senesi, Luca Robertone y Germán Guiffrey, todos jugadores que hoy compiten en el máximo nivel. Si sumamos a Erick Ramírez y otros chicos que compartían entrenamientos y competencias, fue una generación realmente especial”, afirmó.

Además, remarcó que detrás de esos resultados existió un proyecto serio de formación. “No trabajábamos pensando en que los chicos se transformaran en estrellas. Era un programa formativo, con un equipo de profesores y una metodología de trabajo muy sólida”, explicó.

"Tenía una riqueza técnica enorme"

Al referirse a las características que observaba en Senesi durante su infancia, Marcogiuseppe sostuvo que el defensor ya mostraba rasgos diferenciales. “Lo primero que recuerdo es su calidad humana. Era un chico que sus compañeros querían tener al lado, compartir los viajes y las actividades con él. Desde lo humano era indiscutible”, expresó.

En el aspecto futbolístico, señaló que ya contaba con una técnica destacada para su edad. “Tenía una riqueza técnica enorme y una gran inteligencia para interpretar el juego. Son cualidades que hoy siguen viéndose en un jugador que compite en una de las ligas más importantes del mundo”, indicó a diario Río Uruguay.

El entrenador también recordó que Senesi pasó por distintas posiciones dentro del campo de juego antes de consolidarse como defensor central. “Jugó de lateral, de volante, de extremo, incluso de arquero. Siempre por el sector izquierdo porque es zurdo, pero esa posibilidad de desempeñarse en distintos puestos le dio una riqueza muy importante para su desarrollo”, explicó.

Finalmente, sostuvo que la trayectoria del futbolista concordiense constituye un ejemplo para las nuevas generaciones. “Marcos transitó toda su carrera con valores. Es un orgullo verlo llegar a este nivel y representar al país después de todo el camino recorrido”, concluyó.

Tras la finalización del ciclo encabezado por Carlos Tevez en Talleres de Córdoba, Marcogiuseppe concluyó hace pocas semanas su etapa en la institución cordobesa, donde integraba el cuerpo técnico del exfutbolista. De esta manera, cerró una experiencia en uno de los clubes protagonistas del fútbol argentino.

Actualmente, el entrenador concordiense se encuentra analizando distintas alternativas para continuar su carrera. Durante la entrevista explicó que, por el momento, aguardará la finalización de algunos compromisos ya programados por Tevez, quien participará del Mundial de Clubes, para luego definir cuál será su próximo proyecto profesional. Mientras tanto, sigue de cerca la actualidad de futbolistas como Marcos Senesi, a quien acompañó en sus primeros pasos en el Club Salto Grande.