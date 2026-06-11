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Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Patronato también oficializó la presencia de público visitante, que ocupará la tribuna Ayacucho del estadio Grella.

11 de junio 2026 · 19:02hs
Los hinchas de Patronato ya pueden adquirir su boleto.

Prensa Patronato

Los hinchas de Patronato ya pueden adquirir su boleto.

Patronato informó que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el encuentro que disputará este domingo desde las 15.30 frente a Atlético de Rafaela, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

La institución confirmó que los socios con la cuota de junio de 2026 al día podrán ingresar sin cargo a los sectores Popular Grella, San Nicolás, Damas/Jubilados y Menores hasta 11 años.

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Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la aplicación Patronato.global.fan. En tanto, los no socios deberán ingresar al portal de eventos del club para completar la compra. Además, habrá venta presencial el mismo domingo desde las 12 en las boleterías del estadio.

Entre los valores establecidos para los no socios, las populares Grella y San Nicolás tendrán un costo de 32.000 pesos, mientras que las plateas laterales y centrales costarán 45.000 y 60.000 pesos, respectivamente.

Vendrá público de Atlético de Rafaela

Por otra parte, Patronato oficializó que el encuentro contará con presencia de público visitante. Según informó la entidad rojinegra, los simpatizantes de Atlético Rafaela se ubicarán en la tribuna Ayacucho y las entradas ya se encuentran a la venta en la sede de la institución santafesina.

Desde el club agradecieron a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos y a la Policía de la provincia por autorizar la presencia de hinchas en todos los sectores del estadio. De esta manera, el Grella volverá a recibir público de ambas parcialidades en una jornada que promete un importante marco para uno de los encuentros destacados de la fecha.

Patronato Atlético de Rafaela Primera Nacional Fútbol
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