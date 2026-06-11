México derrotó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

En el encuentro que abrió el telón del Mundial 2026, uno de los combinados anfitriones se impuso con autoridad por 2 a 0, por el Grupo A.

Los Aztecas comenzaron con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

México tuvo el estreno soñado en Mundial 2026 . Ante un estadio Azteca colmado y con el impulso de jugar en casa, el seleccionado anfitrión derrotó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural del certamen y comenzó con el pie derecho su camino en el Grupo A.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró una postura ofensiva. Apenas a los cuatro minutos llegó la primera intervención destacada del torneo, cuando el arquero sudafricano Ronwen Williams evitó la caída de su arco tras un remate de Raúl Jiménez.

La resistencia africana duró poco. A los ocho minutos, México presionó alto en la salida rival, recuperó la pelota cerca del área y Julián Quiñones definió para establecer el 1 a 0 y desatar la fiesta en las tribunas.

Con la ventaja a su favor, el equipo local monopolizó la posesión y manejó el ritmo del encuentro frente a un rival demasiado replegado. Antes del descanso estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero nuevamente Quiñones se encontró con el palo a los 41 minutos.

México lo liquidó en el segundo tiempo

El complemento comenzó con otro golpe para Sudáfrica. A los cuatro minutos, Sphephelo Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando se encaminaba al área y el árbitro brasileño Wilton Sampaio le mostró la tarjeta roja por cortar una ocasión manifiesta de gol. Fue la primera expulsión del Mundial 2026.

Pese a la inferioridad numérica, Sudáfrica tuvo una oportunidad clara para alcanzar la igualdad. Aubrey Modiba probó desde larga distancia, pero Raúl Rangel respondió con una gran atajada para mantener la ventaja mexicana.

La tranquilidad para el anfitrión llegó a los 21 minutos. Raúl Jiménez apareció en el área para convertir el 2 a 0 con un cabezazo y encaminar definitivamente la victoria del seleccionado azteca.

El cierre estuvo marcado por las expulsiones. A los 38 minutos, tras la revisión del VAR por una agresión, Themba Zwane vio la tarjeta roja y dejó a Sudáfrica con nueve futbolistas. Ya en tiempo de descuento, César Montes cometió una dura infracción y también fue expulsado, por lo que México terminó el encuentro con diez jugadores.

Con autoridad, eficacia y el respaldo de su gente, México abrió el Mundial 2026 con un triunfo convincente que lo posiciona como líder de su grupo y alimenta la ilusión de protagonizar una gran campaña en la Copa del Mundo.