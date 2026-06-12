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Juanita Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género

La modelo e influencer Juanita Viale se negó a ser asistida por el personal de SAME. No pudieron hallar al acusado

12 de junio 2026 · 11:13hs
Juanita Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género

Juanita Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género

La modelo e influencer Juanita Tinelli denunció a su expareja Bautista Cuiña por lesiones en el contexto de violencia de género. La Fiscalía de la Ciudad (Unidad Fiscal Norte PCyF) Lucía Florencia Paglianitti interviene en el caso.

De acuerdo con la primera información, el hecho sucedió a las 5:20 de este viernes dentro del establecimiento Costa 7070, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte.

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El parte policial indica que la joven denunció que su ex novio le habría dado un golpe en la cara, pero efectivos indican que no presentaba una lesión visible. El personal de seguridad del establecimiento buscó al acusado, pero no logró encontrarlo.

juanita Tinelli
Juanita Tinelli denunci&oacute; a su ex pareja por violencia de g&eacute;nero

Juanita Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género

La Policía de la Ciudad y SAME se presentaron en el lugar, pero la modelo se negó a ser revisada por los médicos y se fue del lugar por sus propios medios. __IP__

Cámaras

Un empleado de seguridad del establecimiento presenció la discusión, pero no el momento del golpe. Había cámaras en el lugar.

Estarían instalando seguridad en la puerta de su casa y más medidas de rigor. La UFI Norte abrió una causa por averiguación de lesiones, pidió las cámaras y que declaren Tinelli y los empleados.

Juanita Tinelli pareja Violencia de género
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