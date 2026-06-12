Victoria Villarruel exige a Manuel Adorni para que se presente en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel le exige al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se ponga a disposición del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y le enrostró que desde su asunción no cumplió con lo establecido en la Constitución Nacional. El PJ y el Pro también reclaman la presencia del funcionario.

La titular de la Cámara alta presionó al funcionario a “ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Así, recordó que “esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo, el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”. La última visita a dicha Cámara fue en junio del año pasado, mientras que en el mes de abril del corriente año se hizo presente en Diputados.

Villarruel le solicitó que “en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, procedió a transcribir lo establecido dicho articulado: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71”.

Embed El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Críticas por los dichos sobre los Bitcoin

En el trascurso de este jueves, emitió una dura crítica contra el jefe de Gabinete por haber declarado que obtuvo ganancias de 300 mil dólares tras inversiones en Bitcoin cuyas sumas no estaban en declaraciones anteriores. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores en redes sociales.

Así las cosas, la titular del Senado se adelantó a la jugada y convocó a Labor Parlamentaria a los titulares de bancadas oficialistas y opositoras el próximo miércoles 17 de junio a las 18 horas en el Salón Gris, a fin de definir una fecha para la Sesión Informativa Especial a efectos de recibir al jefe de Gabinete y acordar el tratamiento de otros temas.

La exigencia de Villarruel vino a reforzar el pedido que ya habían realizado desde la bancada que conduce el formoseño José Mayans - cuya solicitud cumplió un mes y quedó trunca- y del bloque Pro, a cargo de Martín Goerling Lara.

Minutos antes del anuncio de Adorni, Goerling Lara le presentó una nota a la vicepresidenta para que se convoque al funcionario al mes de junio al argumentar: “Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”.