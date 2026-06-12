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Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Detuvieron al sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná. En tanto, la Justicia busca identificar a la víctima hallada con heridas de arma blanca.

12 de junio 2026 · 09:14hs
Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

La investigación por el crimen del arroyo Antoñico, en Paraná, tuvo un avance decisivo este jueves por la tarde con la detención del principal sospechoso del homicidio. Mientras tanto, las autoridades aguardan los resultados de nuevas pericias para confirmar la identidad de la víctima hallada sin vida en el cauce. La investigación penal se encuentra en manos de la fiscal Paola Farinó.

El cuerpo fue encontrado por la mañana en las aguas del arroyo Antoñico, en inmediaciones del puente Eva Perón, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre su presencia. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el hallazgo y las primeras pericias determinaron que el fallecido presentaba múltiples heridas de arma blanca.

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Los ejemplares tenían como destino la ciudad de Concordia y fueron decomisados en Mocoretá.

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Una pelea en Villa Huesito y un herido

La investigación permitió establecer que horas antes, alrededor de las 6:30 de la mañana, se había registrado una violenta pelea entre dos jóvenes en Villa Huesito. Durante el enfrentamiento, uno de ellos sufrió una grave herida en el cuello, presuntamente causada con un machete.

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El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internado bajo custodia policial. Se trata de L.T.V., de 20 años, señalado por los investigadores como el principal acusado en la causa. Una vez que reciba el alta médica, será trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Este viernes se realizarán nuevas diligencias en el marco de la autopsia, con el objetivo de identificar al fallecido y avanzar en el esclarecimiento definitivo del caso.

Crimen Arroyo Paraná
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