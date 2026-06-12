Uno Entre Rios | El País | Juan Carlos Lascurain

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 7 luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a cuatro años de prisión por peculado en el caso Río Turbio

12 de junio 2026 · 10:47hs
Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

El Tribunal Oral que condenó a cuatro años de prisión al ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain, por un multimillonario desvío de fondos destinados a una obra vial que nunca se concretó en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ordenó la detención del empresario luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las penas impuestas.

Se le dio un plazo de cinco días hábiles para presentarse en la sede judicial y quedar preso, al igual que a otros dos condenados. La fiscal que actuó en ese debate oral concluido en 2019, Fabiana León, había reclamado la detención “inmediata” pero el Tribunal les otorgó ese plazo.

victoria villarruel exige a manuel adorni para que se presente en el senado

Victoria Villarruel exige a Manuel Adorni para que se presente en el Senado

Según el Indec, una familia con cuatro integrantes necesitó $1.500.000 en mayo para no ser pobre.

Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Lascurain UIA

Lascurain tendrá que presentarse en “el término de 5 días hábiles” en la sede del TOF7, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, para “cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Una vez concretadas las detenciones, serán ingresados como condenados a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. La defensa de Lascurain, de 79 años, podría pedir la prisión domiciliaria.

El “camino de los mineros”

Las detenciones de Lascurain y otros dos condenados, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y el ex asesor Juan Marcelo Vargas, se ordenaron luego de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas de cuatro años de prisión impuestas en una causa por desvío de fondos, destinados a una obra vial que nunca se concretó, el llamado “camino de los mineros”, durante el kirchnerismo.

Todos fueron juzgados y condenados en 2019 por lo ocurrido con la empresa que presidía Lascurain al momento de los hechos, Fainser S.A. El empresario ya estuvo preso en el caso Cuadernos, durante 2018, pero luego se lo benefició con arresto domiciliario por su edad y posteriormente fue excarcelado. A los 79 años, es uno de los sometidos ahora a juicio oral por esta causa, procesado por un caso de cohecho activo.

La decisión del máximo tribunal del país dejó firme la condena a cuatro años de prisión por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de esa ruta de acceso a YCRT y, en la misma resolución, también quedó confirmada la absolución del excoordinador de YCRT Miguel Ángel Larregina.

A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Lascurain y Vargas, así como el planteo del Ministerio Público Fiscal contra la absolución de Larregina.

El Tribunal Oral Federal 7 había dispuesto que todos los condenados fueran detenidos una vez que las sentencias adquirieran firmeza y ordenó además la restitución de los fondos desviados junto con sus intereses, una suma estimada en alrededor de cincuenta millones de pesos a valores de 2015.

La investigación derivó en el primer juicio oral por irregularidades en YCRT. En paralelo, permanece pendiente otro debate por el supuesto desvío de al menos 264 millones de pesos destinados a obras en la mina de carbón de Río Turbio, expediente en el que está imputado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain
Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain

Qué se juzgó

La causa juzgada se centró en el desvío de fondos para la construcción de siete kilómetros de la denominada “Avenida de los Mineros”, entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre, una obra que nunca se realizó. La empresa adjudicataria era Fainser S.A., propiedad de Lascurain.

Durante el juicio oral celebrado en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por acreditado que Pérez Osuna, Larregina, Vargas, el entonces intendente de Río Turbio Horacio Mazú y Lascurain participaron en el desvío de 50 millones de pesos de YCRT, mediante el pago de tres cheques emitidos entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2015, sin una justificación jurídica válida.

En el debate, Lascurain reconoció haber percibido el anticipo económico, aunque sostuvo que los fondos fueron utilizados para contratar personal y preparar el inicio de la obra. Por su parte, Pérez Osuna aseguró que “hubo una decisión política” de no realizar la obra.

En primera instancia, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero condenaron por peculado a Lascurain, Pérez Osuna, Larregina, Horacio Mazú —fallecido con posterioridad— y Vargas, imponiéndoles penas de cuatro años de prisión y ordenando la devolución del dinero.

En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas aunque absolvió a Larregina.

Según se probó en el debate oral llevado adelante por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero -los mismos que ahora están al frente del juicio Cuadernos- entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) entregó a Fainser S.A. la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), mediante tres cheques librados bajo la apariencia de un adelanto de obra vinculado a la denominada “Readecuación de la Avenida YCF” de la localidad de Río Turbio, sin causa jurídica válida que justificara esa detracción de fondos públicos.

La maniobra se estructuró a través de la emisión de facturas por parte de Fainser S.A., órdenes de pago de YCRT y cheques finalmente depositados en cuentas de aquella sociedad. Esos fondos salieron de la esfera de custodia del Estado Nacional e ingresaron al giro económico de la empresa beneficiaria.

Juan Carlos Lascurain UIA Tribunal
Noticias relacionadas
Solicitan a la UIF investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero.

Solicitan a la UIF investigar a Adorni por lavado de dinero

Anses ratificó un bono extraordinario de 70 mil pesos.

Anses: cronograma de pagos de junio

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales. También volvió a ironizar y desearle una “cascada de éxitos” a un seguidor.

Victoria Villarruel reaccionó con la declaración jurada de Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza"

El jefe de Estado se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete que, con su declaración, admite que mintió.

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Quedó claro que no mintió"

Ver comentarios

Lo último

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Apagón mundial de Meta: Instagram y Facebook sin servicio

Apagón mundial de Meta: Instagram y Facebook sin servicio

Ultimo Momento
Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Apagón mundial de Meta: Instagram y Facebook sin servicio

Apagón mundial de Meta: Instagram y Facebook sin servicio

El equipo de Luzu TV podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

El equipo de Luzu TV podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

El exentrenador infantil de Marcos Senesi destacó su talento y calidad humana

El exentrenador infantil de Marcos Senesi destacó su talento y calidad humana

Policiales
Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Nuevo revés para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Nuevo revés para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Paraná: confirman que el hombre muerto tiene heridas compatibles con arma blanca

Paraná: confirman que el hombre muerto "tiene heridas compatibles con arma blanca"

Ovación
Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

La provincia
Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

Alerta violeta: una densa niebla cubre todo Entre Ríos

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

Dejanos tu comentario