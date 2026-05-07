River se adentra en la etapa decisiva del semestre. Tras la dura derrota ante Atlético Tucumán del último domingo y el deslucido triunfo frente a Bragantino de la semana pasada por Copa Sudamericana, el Millonario vuelve al plano internacional con su visita de este jueves a Carabobo, en Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H.
River iguala con Carabobo en Venezuela
River en Venezuela busca dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Están 0 a 0 tras un penal marrado de Juanfer.
Minuto a minuto
25' 1T: Tiro al arco de River Plate
¡Lucas Bruera (River Plate) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Juan Fernando Quintero.
24' 1T: Revisión, jugada de VAR
¡Penal para River Plate! Derlis López López marcó la falta y el VAR respalda la sanción.
24' 1T: Tarjeta amarilla para Ezequiel Neira
El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Ezequiel Neira (Carabobo).
24' 1T: Falta de Carabobo
¡Penal para River Plate! Falta de Ezequiel Neira (Carabobo) sobre Matías Viña en el área.
23' 1T: ¡Penal para River!
Neira le aplica un codazo a Viña en carrera contra la línea de fondo; el juez es convocado por el VAR y se convence tras revisar las imágenes.
19' 1T: Falta de River Plate
Falta de Fabricio Bustos (River Plate) a Edson Castillo (Carabobo).
16' 1T: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Joaquín Freitas.
12' 1T: Despeje de Carabobo
Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.
10' 1T: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Juan Fernando Quintero (River Plate) rechazado por Lucas Bruera (Carabobo).
10' 1T: Córner para River Plate
Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.
9' 1T: Despeje de Carabobo
Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.
5' 1T: Falta de Carabobo
Falta de Loureins Martínez (Carabobo) a Germán Pezzella (River Plate).
2' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
2' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
2' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
1' 1T: Falta de River Plate
Falta de Lucas Silva (River Plate) a Edson Castillo (Carabobo).
Comenzó el partido entre Carabobo y River Plate
¡Comenzó el partido! Carabobo y River Plate ya juegan en el estadio Misael Delgado, con arbitraje de Derlis López López.
Formación de Carabobo vs. River, por Copa Sudamericana
Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.
Formación de River vs. Carabobo, por Copa Sudamericana
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.