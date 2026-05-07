River iguala con Carabobo en Venezuela

River en Venezuela busca dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Están 0 a 0 tras un penal marrado de Juanfer.

River juega de visitante en Venezuela.

River se adentra en la etapa decisiva del semestre. Tras la dura derrota ante Atlético Tucumán del último domingo y el deslucido triunfo frente a Bragantino de la semana pasada por Copa Sudamericana, el Millonario vuelve al plano internacional con su visita de este jueves a Carabobo, en Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H.

¡Lucas Bruera (River Plate) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Juan Fernando Quintero.

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24' 1T: Revisión, jugada de VAR

¡Penal para River Plate! Derlis López López marcó la falta y el VAR respalda la sanción.

24' 1T: Tarjeta amarilla para Ezequiel Neira

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Ezequiel Neira (Carabobo).

24' 1T: Falta de Carabobo

¡Penal para River Plate! Falta de Ezequiel Neira (Carabobo) sobre Matías Viña en el área.

23' 1T: ¡Penal para River!

Neira le aplica un codazo a Viña en carrera contra la línea de fondo; el juez es convocado por el VAR y se convence tras revisar las imágenes.

19' 1T: Falta de River Plate

Falta de Fabricio Bustos (River Plate) a Edson Castillo (Carabobo).

16' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Joaquín Freitas.

12' 1T: Despeje de Carabobo

Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

10' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Juan Fernando Quintero (River Plate) rechazado por Lucas Bruera (Carabobo).

10' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

9' 1T: Despeje de Carabobo

Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

5' 1T: Falta de Carabobo

Falta de Loureins Martínez (Carabobo) a Germán Pezzella (River Plate).

2' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

2' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

2' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

1' 1T: Falta de River Plate

Falta de Lucas Silva (River Plate) a Edson Castillo (Carabobo).

Comenzó el partido entre Carabobo y River Plate

¡Comenzó el partido! Carabobo y River Plate ya juegan en el estadio Misael Delgado, con arbitraje de Derlis López López.

Formación de Carabobo vs. River, por Copa Sudamericana

Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

Formación de River vs. Carabobo, por Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.