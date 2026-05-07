Oficial: la AFA pedirá amnistía para Otamendi para el debut en el Mundial 2026

La Asociación inició gestiones formales ante el Bureau de la FIFA para que Otamendi sea eximido de su sanción de una fecha por su expulsión.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo un pedido formal para buscr la amnistía para Nicolás Otamendi, quien debería cumplir una fecha de suspensión y se perdería el debut en el Mundial 2026.

El experimentado zaguero del Benfica fue expulsado en el duelo con Ecuador, en la última fecha de las Eliminatorias, como visitante en septiembre de 2025. Por reglamento, debería cumplir su sanción en el encuentro frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas, en el estreno de la Albiceleste en el Grupo J de la Copa del Mundo.

Sin embargo, a casi un mes del debut, la AFA inició gestiones para buscar la amnistía de Nicolás Otamendi, quien se prepara para disputar su cuarto Mundial a sus 38 años y, también, está en el radar de River para la próxima temporada.

Nicolás Otamendi vio la roja en la Selección Argentina ante Ecuador

"La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol", informó la entidad.

"Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo",añadieron en un breve comunicado.

Argentina, vigente campeón del mundo y bicampeón de América, encabeza el Grupo J del Mundial 2026: se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Scaloni espera contar con Otamendi para el estreno el 16 de junio en Kansas.